Λαβρόφ: Ο Τραμπ καταλαβαίνει πολλά περισσότερα για την Ουκρανία από τους Ευρωπαίους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι καταλαβαίνει πολλά περισσότερα για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία από οποιονδήποτε ηγέτη της Ευρώπης, δήλωσε σήμερα, ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Μιλώντας στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας στα νότια της Τουρκίας, ο Λαβρόφ επεσήμανε ότι ο Τραμπ κατανοεί την ανάγκη αντιμετώπισης των βασικών αιτιών της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, για την επίλυση του προβλήματος.

Συνάντηση Φιντάν - Λαβρόφ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησαν τις προσπάθειες για την επίτευξη παύσης του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα μία τουρκική διπλωματική πηγή.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης, ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας και διμερών σχέσεων, στη διάρκεια μιας συνάντησής τους στο περιθώριο του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο των Εξωτερικών.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη διμερή οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.

