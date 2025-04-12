FT: Ο Τραμπ σχεδιάζει να αποθηκεύσει μέταλλα από τον βυθό της θάλασσας για να αντιμετωπίσει την Κίνα

Η κυβέρνηση Τραμπ συντάσσει ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει την αποθήκευση μετάλλων από τον βυθό του Ειρηνικού ωκεανού, για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών μπαταριών και σπάνιων γαιών, ανέφερε σήμερα σε δημοσίευμά της, η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει κλιμακώσει την εμπορική του σύγκρουση με την Κίνα ανεβάζοντας συνεχώς τους δεσμούς που επιβάλλει στα κινεζικά προϊόντα από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

