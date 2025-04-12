Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησαν τις προσπάθειες για την επίτευξη παύσης του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα μία τουρκική διπλωματική πηγή.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης, ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας και διμερών σχέσεων, στη διάρκεια μιας συνάντησής τους στο περιθώριο του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη διμερή οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.