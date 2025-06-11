Σχεδόν μια δεκαετία μετά το τέλος της προεδρίας του, οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να λαχταρούν τη φωνή του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, γεγονός που υπογραμμίζει το σαφές κενό ηγεσίας καθώς ο Τραμπ κατακεραυνώνει την πολιτική και τον πολιτισμό.

«Δημοκρατικοί, πάντα κοιτάμε με λαχτάρα τον πρώην πρόεδρό μας», δήλωσε ο Τέρι ΜακΌλιφ, πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια, ο οποίος μίλησε με τον Ομπάμα την Παρασκευή. «Και σήμερα είναι υπερτροφοδοτούμενο λόγω του χάους της κυβέρνησης Τραμπ. Είναι απλώς μια έντονη αντίθεση».

Αυτή η λαχτάρα, ωστόσο, είναι επίσης προϊόν προβλημάτων εντός του Δημοκρατικού Κόμματος: Από τους Δημοκρατικούς που έκαναν ένα βήμα πίσω όταν όρισαν τον Τζο Μπάιντεν το 2020, μέχρι τους νεότερους Δημοκρατικούς ηγέτες που αγωνίζονται να αναδειχθούν σε μια εξέχουσα θέση σε ένα κόμμα που βασίζεται υπερβολικά στη νοσταλγία.

Επομένως, είναι ίσως ένα καταδικαστικό σημάδι για τους Δημοκρατικούς ότι ο Ομπάμα, τόσο καιρό αφότου έφυγε από τον Λευκό Οίκο, εξακολουθεί να είναι το πρόσωπο που επιθυμεί το μεγαλύτερο μέρος του κόμματος.

Αυτή η δίψα για μια προσωπικότητα τύπου Ομπάμα που μπορεί να αντισταθεί στον Τραμπ - σε θέματα μετανάστευσης, επιθέσεων κατά του δικτύου κοινωνικής ασφάλισης, της θέσης της Αμερικής στον κόσμο και άλλων - φάνηκε αυτή την εβδομάδα, αφότου ο Τραμπ απέστειλε την Εθνοφρουρά και αργότερα τους Πεζοναύτες για να καταστείλουν τη βία στις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Ενώ οι Δημοκρατικοί, με επικεφαλής τον Νιούσομ, αντέδρασαν δυναμικά, η καθημερινή επίθεση έχει οδηγήσει ορισμένους στο κόμμα να εύχονται να παρενέβαινε ο Ομπάμα.

Αυτές οι ελπίδες έρχονται σε μια στιγμή χάους για την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών, η οποία κατακλύζεται από μια διαμάχη μεταξύ του Προέδρου Κεν Μάρτιν και του Αντιπροέδρου Ντέιβιντ Χογκ, η οποία εξελίχθηκε σε νέο γύρο ανοιχτής σύγκρουσης το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Τραμπ κλιμάκωσε τις κινήσεις του στη Νότια Καλιφόρνια.

Ώρες αργότερα, η εφημερίδα Atlantic δημοσίευσε ένα άρθρο που ρωτούσε εύστοχα: «Πού είναι ο Μπαράκ Ομπάμα;». «Ανεξάρτητα από το πόσο θρασείς γίνεται ο Τραμπ, ο πιο αποτελεσματικός επικοινωνιολόγος στο Δημοκρατικό Κόμμα συνεχίζει να επιλέγει την ελάχιστη επικοινωνία», έγραψε ο Μαρκ Λίμποβιτς. «Η προεδρία του με το «θάρρος της ελπίδας» έχει δώσει τη θέση της στον άγριο λήθαργο της ημι-συνταξιοδότησης».

Όσοι είναι πιο κοντά στον πρώην πρόεδρο λένε ότι ίσως είναι καιρός να κοιτάξουν αλλού.

«Προκειμένου να ανασυγκροτηθεί το Δημοκρατικό Κόμμα, η επόμενη γενιά ηγετών θα πρέπει να αναλάβει δράση», δήλωσε ο Έρικ Σουλτς, εκπρόσωπος του πρώην προέδρου. «Ο Πρόεδρος Ομπάμα μιλάει όταν πιστεύει ότι μπορεί να έχει αντίκτυπο, αλλά όταν το κάνει, το τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να δυσκολέψει τους άλλους να εδραιωθούν και να αναπτύξουν το δικό τους προφίλ».

Ο Ομπάμα έχει τονίσει αυτό το σημείο από την προεδρία του. Το 2017, σε ομιλία του μπροστά σε ένα νεανικό κοινό είπε ότι ενώ νοιάζεται για «κάθε είδους ζητήματα», το «μοναδικό και πιο σημαντικό πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να βοηθήσω, με κάθε τρόπο όπου μπορώ, να προετοιμάσω την επόμενη γενιά ηγεσίας να αναλάβει τη σκυτάλη και να δοκιμάσει τη δική της ευκαιρία να αλλάξει τον κόσμο».

Μετά την ήττα της Χίλαρι Κλίντον το 2016, οι Δημοκρατικοί ήλπιζαν ότι ο μανδύας της αρχηγίας του κόμματος θα περνούσε στον νικητή των προκριματικών εκλογών του 2020, μιας σκληρής αναμέτρησης που δοκίμασε μια σειρά από κομματικές ιδέες, επικεντρώθηκε σε ερωτήματα σχετικά με την ηλικία και προσπάθησε να βρει την πορεία του κόμματος προς τα εμπρός. Στη συνέχεια, οι Δημοκρατικοί επέλεξαν τον Μπάιντεν, τον αντιπρόεδρο του Ομπάμα και έναν άνδρα σχεδόν δύο δεκαετίες μεγαλύτερο από τον πρώην πρόεδρο.

«Κανονικά, στην πολιτική, δεν κάνεις ούτε ένα βήμα πίσω γενεαλογικά όταν επιλέγεις τον επόμενο ηγέτη σου», δήλωσε ο Τόμι Βίετορ, ένας μακροχρόνιος Δημοκρατικός πράκτορας που εργάστηκε για τον Ομπάμα. «Αυτό μπέρδεψε λίγο τα πράγματα».

Η αποχώρηση του Μπάιντεν από την πολιτική σκηνή - που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και λίγους μόνο μήνες πριν τις διεξαγωγή των εκλογών τον Νοέμβριο του 2024 εν μέσω ανησυχιών για την ηλικία του - ουσιαστικά τον απομάκρυνε από κάθε ρόλο που έμοιαζε με αυτόν του Ομπάμα, και η ήττα της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις το 2024 έκανε το ίδιο για τον ανερχόμενο ηγέτη. Αυτό καθιστά τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για την προεδρία του 2028 ως την κατάλληλη στιγμή για να αναδειχθεί μια άλλη προσωπικότητα, ακόμη και αν τα ενδιάμεσα χρόνια είναι αμήχανα.

Ο Μπεν Λάμπολτ, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου υπό τον Ομπάμα, δήλωσε ότι ενώ η φωνή του πρώην προέδρου «εξακολουθεί να έχει σημαντικό βάρος», το μέλλον του κόμματος «δεν θα προέλθει τελικά από αυτόν, ούτε θα είναι ένα πιστό αντίγραφο της στρατηγικής ή του οράματός του». Αντίθετα, ο Λάμπολτ προβλέπει ότι το μέλλον των Δημοκρατικών θα προκύψει από μια «νέα, προοδευτική φωνή» που το κόμμα θα πρέπει να αγκαλιάσει.

Είναι ένα σημείο που τόνισαν πολλοί Δημοκρατικοί σε συνεντεύξεις. Το 2004, οι Δημοκρατικοί ένιωθαν ότι είχαν φτάσει στον πάτο, ηττημένοι από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους και σχετικά χωρίς ηγέτη. Στις εκλογές εκείνης της χρονιάς, ο Ομπάμα ανέβηκε επίσης στη Γερουσία στην πορεία του προς τον Λευκό Οίκο. «Το κόμμα επιτίθετο στον εαυτό του και διαλυόταν», είπε ο Βίετορ. «Και δεν νομίζω ότι κανείς πίστευε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα θα ήταν ο επόμενος που θα ανέβαινε τότε».

Δεν θα το είχαν κάνει, είπε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατικής Επιτροπής ΜακΌλιφ, ο οποίος θυμάται ότι είχε εκφωνήσει μια κεντρική ομιλία σε μια εκδήλωση του κόμματος το 2002, όταν ένας πολιτειακός γερουσιαστής από το Ιλινόις έδωσε στον βοηθό του μια επαγγελματική κάρτα και συστήθηκε ως Μπαράκ Ομπάμα.

«Ποιος θα φανταζόταν ότι θα ήταν ο υποψήφιος πολύ σύντομα μετά;» ρώτησε ο ΜακΌλιφ. «Δεν ξέρουμε ποιος θα καλύψει αυτό το κενό σήμερα».

*Ο Νταν Μερίκα είναι συν-παρουσιαστής του βασικού πολιτικού ενημερωτικού δελτίου της Post, Early Brief. Εντάχθηκε στην Post το 2025. Προηγουμένως κάλυπτε εκστρατείες, πολιτική και όλους τους μοχλούς εξουσίας στην Ουάσινγκτον για το CNN, το The Messenger και το Associated Press.

*Ο Matthew Choi είναι συν-παρουσιαστής του πολιτικού ενημερωτικού δελτίου Early Brief. Εργάζεται στην Post από το 2025. Προηγουμένως κάλυπτε θέματα της Washington για την εφημερίδα The Texas Tribune και ενεργειακά θέματα για την Politico.

Πηγή: skai.gr

