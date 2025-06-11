Η Ουάσινγκτον θεωρεί «εξαιρετικά ανώφελες» τις κυρώσεις σε βάρος δύο Ισραηλινών υπουργών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν σήμερα «εξαιρετικά ανώφελες» τις κυρώσεις που υιοθέτησαν η Βρετανία και άλλες τέσσερις χώρες - σύμμαχοι της Ουάσινγκτον - σε βάρος δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών, εκτιμώντας πως αυτές θα έπρεπε μάλλον να εστιάσουν στο παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

«Θεωρούμε αυτό εξαιρετικά ανώφελο. Δεν θα μας φέρει πιο κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους.

Η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν σήμερα ότι επέβαλαν κυρώσεις κατά δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών, κατηγορώντας τους για «υποκίνηση βίας» εναντίον των Παλαιστινίων, ένα πρωτόγνωρο διάβημα εκ μέρους δυτικών χωρών.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς «έχουν υποκινήσει εξτρεμιστική βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων» στη Δυτική Όχθη, καταδικάζουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών σε ανακοίνωση.

Αυτές οι πέντε χώρες «θα πρέπει να εστιάσουν στον πραγματικό ένοχο, δηλαδή στη Χαμάς», δήλωσε η Μπρους, υπογραμμίζοντας τη διαφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με «κάθε μέτρο που θα απομόνωνε περισσότερο το Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα».

«Εάν οι σύμμαχοί μας θέλουν να μας βοηθήσουν, θα πρέπει να εστιάσουν στην υποστήριξη των διαπραγματεύσεων του ειδικού απεσταλμένου (Στιβ) Γουίτκοφ και στη στήριξη του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF)».

To Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα διένειμε τη βοήθεια σε συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό, μια πρωτοβουλία που επικρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς εκτιμούν ότι παραβιάζει τις ανθρωπιστικές αρχές.

