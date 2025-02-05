Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 μαθητές σκοτώθηκαν από πυρκαγιά στον κοιτώνα σχολείου

Τουλάχιστον 17 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα τόσα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα όταν ξέσπασε πυρκαγιά στον κοιτώνα ενός σχολείου, στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπως ανέφεραν η αστυνομία και οι τοπικές αρχές.

Η τραγωδία σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στις εγκαταστάσεις ενός ανεπίσημου ισλαμικού σχολείου στην πόλη Κάουρα Ναμόντα, στην Πολιτεία Ζαμφάρα, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γιαζίντ Αμπουμπάκαρ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, τον Αλίγιου Αμπουμπάκαρ Χαλίφα, περίπου 100 μαθητές ηλικίας από 10 έως 16 ετών κοιμούνταν στον κοιτώνα που τυλίχθηκε στις φλόγες γύρω στις 2 το πρωί.

«Στείλαμε τα παιδιά για ύπνο αλλά περίπου στις 2 άκουσα κραυγές. Έτρεξα έξω και είδα τον κοιτώνα να φλέγεται και μαθητές να προσπαθούν να γλιτώσουν. Χάσαμε 17 μαθητές και άλλοι 17 είναι στο νοσοκομείο με εγκαύματα», πρόσθεσε ο διευθυντής.

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου συλλυπήθηκε γονείς και εκπαιδευτικούς και κάλεσε όλα τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, να θέσουν ως προτεραιότητά τους την ασφάλεια των μαθητών και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.

Τα ανεπίσημα ισλαμικά σχολεία έχουν πολλαπλασιαστεί στη βόρεια Νιγηρία, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Οι μαθητές ζουν ουσιαστικά από την ελεημοσύνη ή κάνοντας διάφορες μικροδουλειές.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.