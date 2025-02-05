Ιταλία: Γιατρός έκανε αξονική στη γάτα του, στο νοσοκομείο που εργάζεται

Η εισαγγελία της Αόστα, την βορειοδυτική Ιταλία, ξεκίνησε έρευνα σε βάρος γιατρού ο οποίος έσωσε την γάτα του, υποβάλλοντάς την σε αξονική τομογραφία, στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται.

Ο γιατρός ονομάζεται Τζανλούκα Φανέλι και είναι υπεύθυνος του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου της Αόστα. Όπως εξήγησε ο ίδιος, αποφάσισε να υποβάλει την γάτα σε αξονική τομογραφία, σε ωράριο κατά το οποίο οι εξετάσεις των ασθενών είχαν ολοκληρωθεί, μετά από τις οκτώ το βράδυ.

Το κατοικίδιο ονομάζεται «Αθηνά» και είχε πέσει από μπαλκόνι, στον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Ο κτηνίατρος που την επισκέφθηκε διεπίστωσε ότι είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα, αποκόλληση πνεύμονα και, πιθανώς, πνευμοθώρακα.

«Υπέβαλα την Αθηνά σε αξονική τομογραφία η οποία διήρκεσε μόνον λίγα δευτερόλεπτα και, αξιολογώντας την σοβαρότητα του πνευμοθώρακα, προχώρησα στην αφαίρεση του υγρού. Κάτι που της επέτρεψε, επιτέλους, να ξαναρχίσει και πάλι να αναπνέει κανονικά και να ανακτήσει, σιγά σιγά, όλες τις δυνάμεις της», εξήγησε ο γιατρός. Ο Τζανλούκα Φανέλι πρόσθεσε, τέλος, ότι είναι διατεθειμένος, αν του ζητηθεί, να πληρώσει τα έξοδα που αντιστοιχούν στην χρήση του αξονικού τομογράφου, ενώ πολλοί συνάδελφοί του -γιατροί και νοσοκόμοι- θέλησαν να του εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

