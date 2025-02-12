Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) θέλει να απαγορευτεί μόνιμα σε ελικόπτερα να πλησιάζουν εμπορικά αεροσκάφη που βρίσκονται στη φάση της προσγείωσης ή της απογείωσης στον εναέριο χώρο του εξαιρετικά πολυάσχολου αεροδρομίου Ρόναλντ Ρέιγκαν της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, της Ουάσιγκτον, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για τις προθέσεις του φορέα.

Το αίτημα αυτό ακολουθεί τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής σε κάθοδο για να προσγειωθεί με στρατιωτικό ελικόπτερο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 67 ανθρώπους την 29η Ιανουαρίου. Επρόκειτο για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα τις τελευταίες δυο δεκαετίες και πλέον.

Πηγή: skai.gr

