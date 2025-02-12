Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο στο νοτιοανατολικό Μεξικό το Σάββατο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η εισαγγελία, που διενεργεί έρευνα για το πολύνεκρο τραγικό δυστύχημα.

Επαληθεύτηκε πως έχασαν τη ζωή τους 36 επιβαίνοντες στο λεωφορείο και δυο επιβαίνοντες στο φορτηγό, είπε στον Τύπο ο εισαγγελέας Τζάκσον Βιγιασίς, τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στην πολιτεία Καμπέτσε (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με συγγενείς, όμως οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τα λείψανα, πρόσθεσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Το λεωφορείο, που ανήκε σε ιδιωτική εταιρεία μεταφορών και ταξιδίων, πήρε φωτιά κι απανθρακώθηκε εντελώς, πιστοποιούν βίντεο που μεταδόθηκαν από μεξικανικά ΜΜΕ.

Το δυστύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, περί τις 02:45 (τοπική ώρα· 10:45 ώρα Ελλάδας), όταν το φορτηγό πέρασε στη λωρίδα όπου κινείτο το λεωφορείο, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βίγια ντελ Σολ στην Τεκολουτίγια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Tour’s Acosta, στην οποία ανήκε το επιβατικό όχημα δημόσιας χρήσης.

«Χάσαμε συναδέλφους που έχαιραν μεγάλης εκτίμησης, πελάτες και φίλους», πρόσθεσε η εταιρεία μέσω Facebook, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το λεωφορείο κινείτο «με μέτρια ταχύτητα» την ώρα που έγινε η πλαγιομετωπική σύγκρουση, διαβεβαίωσε η εταιρεία.

«Παρά τον ελιγμό που έκανε ο οδηγός μας, ήταν αδύνατο να αποφευχθεί η σύγκρουση με το φορτηγό», που είχε περάσει στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, πάντα σύμφωνα με την Tour’s Acosta.

Πηγή: skai.gr

