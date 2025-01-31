Η αμερικανική ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και του αεροπλάνου που συγκρούστηκαν στην Ουάσινγκτον κατά την οποία σκοτώθηκαν όλοι και οι 67 επιβαίνοντες.

Οι φωτογραφίες από τον ποταμό Πότομακ δείχνουν μέρη του αεροσκάφους να επιπλέουν στο νερό.

Οι επιχειρήσεις των συνεργείων διάσωσης εστιάζουν πλέον στην ανάσυρση των σορών των επιβαινόντων και στα συντρίμμια του αεροσκάφους και του ελικοπτέρου.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασύρει 41 σορούς με τις αρχές να δηλώνουν ότι πρόκειται για το πλέον θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σε αμερικανικό έδαφος τα τελευταία 23 χρόνια.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι βρήκε τη συσκευή εγγραφής φωνής στο πιλοτήριο και τη συσκευή εγγραφής δεδομένων πτήσης από το αεροπλάνο της American Airlines, τα δύο μαύρα κουτιά δηλαδή, αλλά δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το μαύρο κουτί του ελικοπτέρου.

Οι ερευνητές που εξετάζουν τα δεδομένα των μαύρων κουτιών που ανακτήθηκαν από το αεροπλάνο σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν μια προκαταρκτική αναφορά εντός 30 ημερών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.