Οι πρώτες φωτογραφίες από τα συντρίμμια του αεροπορικού δυστυχήματος στην Ουάσινγκτον - 41 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι τώρα

Οι επιχειρήσεις των συνεργείων διάσωσης εστιάζουν πλέον στην ανάσυρση των σορών των επιβαινόντων και στα συντρίμμια του αεροσκάφους και του ελικοπτέρου

Αεροπορικό Ουάσινγκτον

Η αμερικανική ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και του αεροπλάνου που συγκρούστηκαν στην Ουάσινγκτον κατά την οποία σκοτώθηκαν όλοι και οι 67 επιβαίνοντες.

Οι φωτογραφίες από τον ποταμό Πότομακ δείχνουν μέρη του αεροσκάφους να επιπλέουν στο νερό.

συντρίμμια

Οι επιχειρήσεις των συνεργείων διάσωσης εστιάζουν πλέον στην ανάσυρση των σορών των επιβαινόντων και στα συντρίμμια του αεροσκάφους και του ελικοπτέρου.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασύρει 41 σορούς με τις αρχές να δηλώνουν ότι πρόκειται για το πλέον θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σε αμερικανικό έδαφος τα τελευταία 23 χρόνια.

Ουάσινγκτον

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι βρήκε τη συσκευή εγγραφής φωνής στο πιλοτήριο και τη συσκευή εγγραφής δεδομένων πτήσης από το αεροπλάνο της American Airlines, τα δύο μαύρα κουτιά δηλαδή, αλλά δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το μαύρο κουτί του ελικοπτέρου. 

Ουάσινγκτον

Οι ερευνητές που εξετάζουν τα δεδομένα των μαύρων κουτιών που ανακτήθηκαν από το αεροπλάνο σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν μια προκαταρκτική αναφορά εντός 30 ημερών.

Ουάσινγκτον

Ουάσινγκτον

