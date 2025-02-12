Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα χρειαστεί να «σφίξει τη ζώνη» μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ, της χώρας που είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του μέχρι τώρα, τόνισε χθες Τρίτη ο γενικός διευθυντής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Λυπούμαστε για την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ πως έχουν πρόθεση να αποσυρθούν (...) Ελπίζουμε ότι θα επανεξετάσουν την απόφασή τους και θα υποδεχόμασταν θετικά την ευκαιρία να κάνουμε εποικοδομητικό διάλογο» με την Ουάσιγκτον, σημείωσε κλείνοντας την οκταήμερη σύνοδο του εκτελεστικού συμβουλίου του ΠΟΥ στη Γενεύη.

«Ενεργούμε με διπλό στρατηγικό στόχο: να κινητοποιήσουμε πόρους και να σφίξουμε το ζωνάρι», πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μετά την ορκωμοσία του την 20ή Ιανουαρίου εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει να αποσυρθεί η χώρα του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον οποίο επέκρινε έντονα στο παρελθόν, ειδικά για τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει διαδικασίες για να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία (2017-2021), αλλά ο διάδοχός του Τζο Μπάιντεν είχε βάλει τέλος σ’ αυτές.

«Πρέπει να διαχειριστούμε νέες πραγματικότητες μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ πως αποσύρονται από τον ΠΟΥ», επισήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας των Μπαρμπάντος Τζερόμ Γουόλκοτ, πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου του διεθνούς οργανισμού.

«Παρά τις πολλές προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι, είμαστε ενωμένοι και καταλήξαμε σε συμφωνία για 40 αποφάσεις και 7 ψηφίσματα, με σκοπό να ενισχυθεί το έργο μας και να βελτιωθεί η δημόσια υγεία», είπε ακόμη.

Η απόφαση των ΗΠΑ υπογράμμισε την ανάγκη να εξευρεθεί πιο ασφαλής και αξιόπιστη χρηματοδότηση για τον ΠΟΥ, καθώς τα τελευταία χρόνια βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντικές συνεισφορές.

Το εκτελεστικό συμβούλιο συνέστησε οι συνεισφορές των κρατών μελών του διεθνούς οργανισμού να αυξηθούν κατά 20% ώστε να καλύψουν τουλάχιστον το μισό του προϋπολογισμού του ως το 2030, ώστε να μειωθεί η κυρίως η εξάρτησή του από λίγους μεγάλους δωρητές.

«Αυτό είναι ισχυρό σινιάλο της υποστήριξής σας και μείζον βήμα προς το να τεθεί ο ΠΟΥ σε πιο προβλέψιμη και διαρκή χρηματοδοτική βάση», ανέφερε ο Δρ. Τέντρος.

«Είπατε πως πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες βασισμένες σε ρεαλιστική χρηματοδότηση. Συμφωνούμε. Είπατε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα, θα ενισχύσουμε την επίβλεψη και να μειώσουμε τις ανώφελες δαπάνες. Συμφωνούμε», πρόσθεσε.

