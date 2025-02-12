Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε χθες Τρίτη νέα ομοβροντία επικρίσεων εναντίον της ομοσπονδιακής υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και φυσικών καταστροφών, τη FEMA, κατηγορώντας τη για αναποτελεσματικότητα και πολιτική προκατάληψη και κρίνοντας πως πρέπει να «κλείσει».

«Η FEMA πρέπει να πάψει να υπάρχει! Είναι αργή και εντελώς αναποτελεσματική», εξεμάνη ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, επιχειρηματολογώντας πως είναι «οι πολιτείες» αυτές που «πρέπει να χειρίζονται καταιγίδες κ.λπ. όταν έρχονται» κάτι που κατ’ αυτόν θα επιτρέψει μεγάλη «εξοικονόμηση κόστους» και θα είναι «πολύ πιο αποτελεσματικό».

Η υπηρεσία αυτή βρίσκεται τους τελευταίους μήνες ψηλά στον κατάλογο των στόχων φραστικών πυρών του δισεκατομμυριούχου. Έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ενδεχόμενο να «τερματίσει» την ύπαρξή της.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ανακοίνωσε πως θα μελετήσει το πως θα μπορούσε «να αναμορφωθεί βαθιά» και αν «ίσως (την) κλείσει».

Για μια ακόμη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες τη FEMA πως «ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε περιοχές των Δημοκρατικών παρακούοντας διαταγές» ενώ άφησε «τους κατοίκους της Βόρειας Καρολίνας αβοήθητους» μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελέν τον Οκτώβριο. Δεν παρέθεσε κανένα τεκμήριο για τους δηλητηριώδεις ισχυρισμούς του.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, είχε επικρίνει σε υψηλούς τόνους τη διαχείριση της καταστροφής από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προκατόχου του. Υποστήριξε πως η Βόρεια Καρολίνα παραμελήθηκε εσκεμμένα επειδή ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους και ότι κεφάλαια προοριζόμενα για πληγέντες εκεί εξετράπησαν για να χρηματοδοτηθούν προγράμματα υποστήριξης μεταναστών. Κι οι δυο ισχυρισμοί διαψεύστηκαν κατηγορηματική από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση.

Πιο πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να σταματήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια και ότι δεν θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Λος Άντζελες αν οι αρχές στην πολιτεία, όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, δε συνεργαστούν με την κυβέρνησή του.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει εξάλλου υποσχεθεί πως θα μειώσει δραστικά τις δαπάνες και το βάρος του ομοσπονδιακού κράτους και μαζί με τον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σύμβουλο και σύμμαχό του, αποδύθηκε σε επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον διαφόρων υπηρεσιών και υπουργείων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.