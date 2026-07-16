Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων νωρίς το πρωί, έπειτα από συναγερμό που κήρυξε η πολεμική αεροπορία τα μεσάνυχτα εξαιτίας της εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και τις εκρήξεις που ακούστηκαν.

Η επίθεση καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν· σκοπός του ταξιδιού ήταν να ενισχυθεί η διμερής «εταιρική σχέση» ως προς την άμυνα ανάμεσα στην ΕΕ και την εμπόλεμη χώρα.

Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε πως είδε πολλές λάμψεις στους αιθέρες του Κιέβου, ακολουθούμενες από όχι λιγότερες από έξι εκρήξεις.

Multiple ballistic missiles just struck Kiev. pic.twitter.com/s6xxbogOOY — ayden (@squatsons) July 15, 2026

L'incendie de grande ampleur qui s'est déclaré à Kiev à la suite de l'impact de missiles russes n'a toujours pas été maîtrisé.



Selon des informations non confirmées, les installations de l'usine ZBK, situées dans le district de Darnytsia, auraient été l'une des cibles des forces… pic.twitter.com/mY1LVGJYtR — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) July 16, 2026

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για πλήγματα σε «αποθήκες» και εκδήλωση πυρκαγιάς στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, σε κτίρια που «δεν αποτελούν κατοικίες» και πυρκαγιά στη συνοικία Νταρνίτσκι.

Ώρες αργότερα, η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο, λίγο πριν από τις 07:00, για δυο νεκρούς και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί.

Παράλληλα το Χάρκοβο, μεγάλη ουκρανική πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, αναφερόμενος σε πλήγματα σε συνολικά τρεις συνοικίες.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο υφίσταται συχνά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους, που εξαιτίας της υψηλής ταχύτητάς τους είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από άλλα οπλικά συστήματα. Συχνά γίνονται εκτοξεύσεις κατά κύματα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, απαραίτητων για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει με άδεια τέτοιους πυραύλους, χωρίς ωστόσο να έχει συζητήσει σχετικά με την κατασκευάστρια.

Ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες ότι η παραγωγή θα μπορούσε να αρχίσει «ως το τέλος του 2026» αν όντως δινόταν τέτοια άδεια.

Πηγή: skai.gr

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