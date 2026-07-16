Θύμα επίθεσης από ομάδα οκτώ ατόμων έπεσε ένας 30χρονος στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τεσσάρων 23χρονων για εμπλοκή στο επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Οι δράστες φαίνεται να προσέγγισαν τον 30χρονο και του επιτέθηκαν, για άγνωστο λόγο, χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο, κομμάτι ξύλου αλλά και σωματική βία, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι και το σώμα.

Κατά την επίθεση, ένας από τους δράστες αφαίρεσε το τσαντάκι τού θύματος, το οποίο περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Το τσαντάκι παραδόθηκε αργότερα στον παθόντα με όλο το περιεχόμενό του.

Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι τέσσερις 23χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων.

Πηγή: skai.gr

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