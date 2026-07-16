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Λίγα μέτρα από τα κεφάλια τους: ΕΔΕ μετά την πτήση μαχητικών στις ΗΠΑ πάνω από λουόμενους

Οι Blue Angels είναι η επίσημη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ και μία από τις γνωστές στον κόσμο

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ΗΠΑ

Δραματικό βίντεο δείχνει τουλάχιστον ένα μαχητικό της ομάδας επίδειξης Blue Angels (Μπλέ Άγγελοι) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να πραγματοποιούν πτήση σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από λουόμενους στην παραλία Πενσακόλα της Φλόριντα, την Τετάρτη. 

Οι Blue Angels έκαναν πρόβα για την παράστασή τους στην παραλία Πενσακόλα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η πτήση έγινε σε υψόμετρο αισθητά χαμηλότερο από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, η έρευνα θα εξετάσει αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος (λανθασμένη εκτίμηση του πιλότου), τεχνική αστοχία στα όργανα μέτρησης ύψους ή λανθασμένος υπολογισμός των αεροδυναμικών επιδράσεων.

Αξιωματούχοι του Ναυτικού επιβεβαίωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η ηγεσία των Blue Angels «εξερευνά τις συνθήκες γύρω από τον ελιγμό και διεξάγει μια διεξοδική αξιολόγηση ασφαλείας».

Οι «Μπλε Άγγελοι» πετούν πλέον με τα ισχυρά μαχητικά F/A-18 Super Hornet, τα οποία δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα ωστικά κύματα σε χαμηλό υψόμετρο σε σχέση με τα παλαιότερα αεροσκάφη τους, γεγονός που καθιστά την τήρηση των ορίων ασφαλείας ακόμα πιο σημαντική. 

Οι Blue Angels είναι η επίσημη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Ιδρύθηκαν το 1946 και αποτελούν μία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές ομάδες του είδους στην υφήλιο. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ μαχητικά αεροσκάφη
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