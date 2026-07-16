Δραματικό βίντεο δείχνει τουλάχιστον ένα μαχητικό της ομάδας επίδειξης Blue Angels (Μπλέ Άγγελοι) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να πραγματοποιούν πτήση σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από λουόμενους στην παραλία Πενσακόλα της Φλόριντα, την Τετάρτη.

Dramatic video shows the U.S. Navy Blue Angels making a low-altitude flyover above Pensacola Beach, Florida, on Wednesday. Navy officials confirmed in a statement that Blue Angels leadership is "reviewing the circumstances surrounding the maneuver and conducting a thorough safety… pic.twitter.com/ZUa1ryk4X8 July 15, 2026

Οι Blue Angels έκαναν πρόβα για την παράστασή τους στην παραλία Πενσακόλα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η πτήση έγινε σε υψόμετρο αισθητά χαμηλότερο από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, η έρευνα θα εξετάσει αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος (λανθασμένη εκτίμηση του πιλότου), τεχνική αστοχία στα όργανα μέτρησης ύψους ή λανθασμένος υπολογισμός των αεροδυναμικών επιδράσεων.

There's a reason the FAA banned jets from flying over crowds at airshows.



Pete Hegseth's tiny dick is going to get someone killed. pic.twitter.com/3haZj5oXWW — Cuckturd (@CattardSlim) July 15, 2026

Αξιωματούχοι του Ναυτικού επιβεβαίωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η ηγεσία των Blue Angels «εξερευνά τις συνθήκες γύρω από τον ελιγμό και διεξάγει μια διεξοδική αξιολόγηση ασφαλείας».

Οι «Μπλε Άγγελοι» πετούν πλέον με τα ισχυρά μαχητικά F/A-18 Super Hornet, τα οποία δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα ωστικά κύματα σε χαμηλό υψόμετρο σε σχέση με τα παλαιότερα αεροσκάφη τους, γεγονός που καθιστά την τήρηση των ορίων ασφαλείας ακόμα πιο σημαντική.

Οι Blue Angels είναι η επίσημη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Ιδρύθηκαν το 1946 και αποτελούν μία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές ομάδες του είδους στην υφήλιο.

Πηγή: skai.gr

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