Στο επίκεντρο δυο πολύ διαφορετικών γεωπολιτικών σκηνικών βρέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Άλι αλ-Ζαΐντι, καθώς την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε στην τελετή κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ενώ αυτή την εβδομάδα έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η αλληλουχία των γεγονότων αποτυπώνει το δύσκολο έργο κάθε Ιρακινού πρωθυπουργού να διατηρεί ισορροπίες ανάμεσα στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το Αxios, η συνάντηση του Ζαΐντι με τον Αμερικανό πρόεδρο θεωρήθηκε από τον Λευκό Οίκο σημαντική διπλωματική επιτυχία. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από εβδομάδες προετοιμασίας και στόχευε να αναδείξει τη διάθεση της νέας ιρακινής κυβέρνησης να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας μεγαλύτερη απόσταση από την επιρροή του Ιράν.

Ο Ζαΐντι δεν είναι σαν τον πρώην πρωθυπουργό

Ο 40χρονος επιχειρηματίας, που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Μάιο έπειτα από παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο, αποτέλεσε συμβιβαστική επιλογή μεταξύ των σιιτικών πολιτικών δυνάμεων και της αμερικανικής πλευράς. Η Ουάσιγκτον εκτιμούσε ότι, σε αντίθεση με τον πρώην πρωθυπουργό Νούρι αλ-Μαλίκι, δεν εξαρτάται πολιτικά από την υποστήριξη της Τεχεράνης.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ζαΐντι έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να περιορίσει την επιρροή των φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, αν και στο δεύτερο ζήτημα ακολουθεί πιο προσεκτική προσέγγιση.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη άσκησε πιέσεις στον Ιρακινό πρωθυπουργό ώστε η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό να μην πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο ίδιος επέμεινε στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ, κίνηση που, κατά την αμερικανική πλευρά, επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να ακολουθήσει μια πολιτική με προτεραιότητα τα εθνικά συμφέροντα του Ιράκ.

Ο Τραμπ παρέθεσε και γεύμα προς τιμήν του Ζαΐντι

Κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε δημόσια τον Ζαΐντι, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικό ηγέτη» και «μεγάλο φίλο της Αμερικής», ενώ αποφάσισε να παραθέσει και γεύμα προς τιμήν του, πέραν του αρχικού προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο Ιρακινός πρωθυπουργός απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο Ιράν. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ τον Σεπτέμβριο, καθώς και στις προσπάθειες αφοπλισμού των ένοπλων πολιτοφυλακών και υπαγωγής όλων των όπλων στον έλεγχο του ιρακινού κράτους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η παρουσία του Ζαΐντι δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ, ενώ εκείνος αναφερόταν στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, αποτέλεσε ισχυρό συμβολισμό της πρόθεσής του να ενισχύσει τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον, παρά τις αντιδράσεις της Τεχεράνης.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών του Ιρακινού πρωθυπουργού τόσο με τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ήταν ο αφοπλισμός των φιλοϊρανικών σιιτικών πολιτοφυλακών. Η αμερικανική κυβέρνηση προσδοκά ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων της νέας ιρακινής ηγεσίας.



Πηγή: skai.gr

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