Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι απειλές σε βάρος ενός κράτους μέλους της ΕΕ κλείνουν την πόρτα για τη συμμετοχή μιας χώρας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα έστειλε σήμερα η Άγκυρα.
Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα άμυνας Τομάς Ρενιέ δήλωσε ότι η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν κάποια κράτη-μέλη σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών στο νέο αμυντικό ταμείο SAFE.
«Λάβαμε ήδη σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εγείρουν κάποια κράτη-μέλη, όταν προτείναμε το SAFE. Το ‘Αρθρο 16 είναι σαφές. Η συμμετοχή μιας τρίτης χώρας μπορεί να αποκλειστεί, αν η εν λόγω τρίτη χώρα θέτει άμεση απειλή στην άμυνα ή την ασφάλεια ενός κράτους-μέλους της ΕΕ ή σε ολόκληρη την ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά ο Τομάς Ρενιέ.
Αναφερόμενος επίσης στη ρήτρα διασφάλισης που διέπει το SAFE εξήγησε, ότι μέχρι το 65% των συστατικών ενός προϊόντος κοινής προμήθειας πρέπει να προέρχεται από χώρες της ΕΕ, της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ ή την Ουκρανία. Όλες οι τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 35% των συστατικών του προϊόντος.
- Νορβηγία: Εξετάζεται μείωση φόρου έως και 2.380 ευρώ ετησίως για 100.000 νέους εργαζόμενους
- Απάντηση Μεντβέντεφ σε Τραμπ για το «παίζει με τη φωτιά»: «Ξέρω μόνο ένα πραγματικά κακό... τον Γ' Παγκόσμιο»
- Μετά το «χαστούκι» Μακρόν - Μπριζίτ κατεβαίνουν χαμογελαστοί και αγκαζέ από το αεροσκάφος στην Ινδονησία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.