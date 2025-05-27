Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι απειλές σε βάρος ενός κράτους μέλους της ΕΕ κλείνουν την πόρτα για τη συμμετοχή μιας χώρας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα έστειλε σήμερα η Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα άμυνας Τομάς Ρενιέ δήλωσε ότι η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν κάποια κράτη-μέλη σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών στο νέο αμυντικό ταμείο SAFE.

«Λάβαμε ήδη σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εγείρουν κάποια κράτη-μέλη, όταν προτείναμε το SAFE. Το ‘Αρθρο 16 είναι σαφές. Η συμμετοχή μιας τρίτης χώρας μπορεί να αποκλειστεί, αν η εν λόγω τρίτη χώρα θέτει άμεση απειλή στην άμυνα ή την ασφάλεια ενός κράτους-μέλους της ΕΕ ή σε ολόκληρη την ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά ο Τομάς Ρενιέ.

Αναφερόμενος επίσης στη ρήτρα διασφάλισης που διέπει το SAFE εξήγησε, ότι μέχρι το 65% των συστατικών ενός προϊόντος κοινής προμήθειας πρέπει να προέρχεται από χώρες της ΕΕ, της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ ή την Ουκρανία. Όλες οι τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 35% των συστατικών του προϊόντος.

Πηγή: skai.gr

