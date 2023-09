ΗΠΑ: Αθώος δηλώνει ο γιος του «Ελ Τσάπο» για τις κατηγορίες της διακίνησης φεντανύλης Κόσμος 22:35, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 33χρονος Οβίδιο είναι ο ένας από τους τέσσερις γιους του Γκουσμάν, τους αποκαλούμενους «Λος Τσαπίτος», οι οποίοι κληρονόμησαν την αυτοκρατορία ναρκοεμπορίου του πατέρας τους μετά την καταδίκη του στις ΗΠΑ το 2019 για δολοφονία και διακίνηση ναρκωτικών