Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς αποδέχεται σήμερα το χρίσμα των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ 11 εβδομάδες προτού εκείνος και η υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις αντιμετωπίσουν τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές του 2024.

Ο Γουόλς, 60 ετών, βετεράνος του στρατού, πρώην καθηγητής και προπονητής ποδοσφαίρου, θα μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια σε ένα αγρόκτημα στη Νεμπράσκα και τις ελευθερίες που σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς βρίσκονται υπό επίθεση από τον Τραμπ, ο οποίος κάνει την τρίτη προσπάθειά του για την κατάκτηση του Λευκού Οίκου ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.

Ο Γουόλς έχει φέρει μια γοητεία απλότητας στην εκστρατεία, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του και τη Χάρις "χαρούμενους πολεμιστές" εστιασμένους σε ένα πιο φωτεινό μέλλον, σε αντίθεση με τους Ρεπουμπλικανούς που όπως λένε πυροδοτούν τον φόβο και τον διχασμό. Θα ανέβει στη σκηνή στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατιών στο Σικάγο μετά τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τον υπουργό Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ και την πρώην πρόεδρο της Βουλής της Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, που είχε καθοριστικό ρόλο στο να αναγκαστεί ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα πριν από έναν μήνα, ανατρέποντας τα προγνωστικά υπέρ των Δημοκρατικών. Ο Μπάιντεν υπολειπόταν του Τραμπ σε εθνικό επίπεδο και σε κρίσιμες πολιτείες προτού παραχωρήσει τη θέση του ως υποψήφιος στη Χάρις -- οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα πως η Κάμαλα Χάρις τα πάει καλύτερα από τον Τραμπ σε αρκετές από τις πολιτείες που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Ο Γουόλς και η Χάρις έλαβαν ισχυρή υποστήριξη χθες Τρίτη από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ Ομάμα στο συνέδριο του Σικάγου.

"Μου αρέσει αυτός ο τύπος", είπε ο Ομπάμα για τον Γουόλς. "Ξέρει ποιος είναι και τι είναι σημαντικό. Μπορείς να πεις ότι αυτά τα φανελένια πουκάμισα που φοράει ότι δεν έρχονται από κάποιον σύμβουλο. Έρχονται από την ντουλάπα του και έχουν υπάρξει μαζί με άλλα πράγματα".

Η ταχεία αύξηση της φήμης του Γουόλς έκανε τους Ρεπουμπλικάνους να αρχίσουν να ψάχνουν το ιστορικό του και οδήγησε το επιτελείο της Χάρις να εκδώσει ανακοινώσεις για το 24ετές στρατιωτικό ιστορικό του και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην οποία υποβλήθηκε με τη σύζυγό του προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά.

Ο στρατιωτικός ε.α. Κιθ Κέλογκ, πρώην σύμβουλος του Τραμπ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, θα μιλησει επίσης, ένας από τους Ρεπουμπλικάνους που στρατολόγησαν οι Δημοκρατικοί για να κερδίσουν τον Τραμπ.

Αξιωματούχοι του επιτελείου της Χάρις υποστηρίζουν πως οι ρίζες του Γουόλς στις μεσοδυτικές πολιτείες και ο απλός τρόπος ομιλίας του θα προσελκύσουν κάποιους από τους λευκούς άνδρες σε αγροτικές περιοχές που ψήφισαν τον Τραμπ σε μεγάλα ποσοστά στις δύο τελευταίες εκλογές -- και θα βοηθήσουν να κερδηθούν πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Ο Τραμπ θα συνεχίσει σήμερα την εκστρατεία του μαζί με τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του, τον γερουσιαστή Τζ. Ντ. Βανς, σε μια άλλη πολιτεία καθοριστικής σημασίας, τη Βόρεια Καρολίνα, όπου θα μιλήσει για την εθνική ασφάλεια. Οι Ρεπουμπλικανοί επέκριναν σφόδρα τα οικονομικά σχέδια των Δημοκρατικών. Ως κυβερνήτης, ο Γουόλς είχε καθιερώσει τα δωρεάν σχολικά γεύματα, είχε θέσει στόχους για περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου, είχε αυξήσει τις ημέρες άδειας μετ΄αποδοχών και είχε προστατεύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις υπερωρίες, προοδευτικές πολιτικές που οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτηρίζουν επικίνδυνα φιλελεύθερες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

