Ινδία: 7 νεκροί και 30 τραυματίες από έκρηξη αντιδραστήρα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, όταν σημειώθηκε έκρηξη, σήμερα, σε μια φαρμακοβιομηχανία που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Escientia, στο κρατίδιο Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε έναν χημικό αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, που βρίσκεται στην Ειδική Οικονομική Ζώνη (SEZ) του Ατσουταπουράμ.

Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή. Αξιωματούχοι ανέφεραν ωστόσο ότι ο πυκνός καπνός δυσκολεύει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η Escientia απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους και είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες σε αυτήν την Ειδική Οικονομική Ζώνη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κάτοικοι γειτονικών χωριών είπαν ότι άκουσαν την ισχυρή έκρηξη. Πολλοί εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της εταιρείας ζητώντας να αποζημιωθούν τα θύματα και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την αμέλεια που οδήγησε στην έκρηξη του αντιδραστήρα.

3 dead, 17 injured in reactor explosion at Escientia Pharma company in Andhra https://t.co/AYcWkwTfuU — Anish Nanda (@anish_nanda) August 21, 2024

Αυτή είναι η τρίτη έκρηξη αντιδραστήρα που σημειώνεται στη SEZ του Ατσουταπουράμ. Στις 17 Ιουλίου, από έκρηξη στο εργοστάσιο Vasantha Chemicals σκοτώθηκε ένας 44χρονος εργάτης.

«Οι νεκροί είναι πλέον 15 και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Σχεδόν 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Μ. Ντιπίκα στο πρακτορείο Reuters.

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο εργοστάσιο της εταιρείας Escientia Advanced Sciences, το οποίο λειτουργεί από το 2019 στην περιοχή Ανακαπάλι του κρατιδίου.

Η Escientia δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο. Η κυβέρνηση του κρατιδίου διέταξε να διενεργηθεί έρευνα για το δυστύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

