Βρετανία: Ο Λάμι κάλεσε την Ισραηλινή πρέσβειρα για τον εποικισμό της Δυτικής Όχθης

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι (φωτογραφίας), κάλεσε την πρέσβειρα του Ισραήλ στο Λονδίνο, Τζίπι Χοτοβέλι, προκειμένου να εκφράσει την «εντονότατη καταδίκη» της κυβέρνησής του για το ισραηλινό σχέδιο που απειλεί να διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη.

Αφορμή στάθηκε η έγκριση από την ισραηλινή κυβέρνηση για την κατασκευή 3.401 κατοικιών στην περιοχή-κλειδί, γνωστή ως διάδρομος Ε1. Η υλοποίηση του σχεδίου θα συνδέσει την Ιερουσαλήμ με τον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, αποκόπτοντας το βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Η βρετανική αντίδραση συνοδεύτηκε από μια κοινή δήλωση με 21 άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, η οποία χαρακτηρίζει την απόφαση «απαράδεκτη και παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Οι υπουργοί Εξωτερικών προειδοποίησαν ότι η κίνηση «θα τροφοδοτήσει περαιτέρω τη βία και την αστάθεια» και κάλεσαν για την «άμεση ανάκλησή της».

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την πρόθεση της Βρετανίας να αναγνωρίσει επισήμως το παλαιστινιακό κράτος τον επόμενο μήνα, μια απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει τριβές κατά την επερχόμενη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Λευκός Οίκος διατηρεί τη σταθερή στήριξή του προς το Ισραήλ και αρνήθηκε να συνυπογράψει την κοινή καταδικαστική δήλωση.

Στο μεταξύ ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, αναπληρωτής βοηθός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε το βρετανικό σχέδιο για αναγνώριση «αποτρόπαια απόφαση», δηλώνοντας στο Times Radio: «Ο Θεός ας ευλογεί το Ισραήλ, τον Νετανιάχου και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). Πρέπει να σκοτώσουν κάθε άτομο που ευθύνεται για αυτές τις σφαγές. Το Ισραήλ δεν θα είναι ποτέ ασφαλές μέχρι να αποδοθεί οριστική και αιώνια δικαιοσύνη στους υπεύθυνους(για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου)».

