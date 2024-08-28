ΗΠΑ: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει αναθεωρημένο κατηγορητήριο για παρέμβαση στις εκλογές του 2020

Εισαγγελείς των ΗΠΑ εξέδωσαν αναθεωρημένο κατηγορητήριο εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για τις υποτιθέμενες προσπάθειες του τέως προέδρου να παρέμβει στις εκλογές του 2020 μετά την ήττα του.



Η επικαιροποιημένη διατύπωση προσπαθεί να παρακάμψει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι οι πρόεδροι έχουν ευρεία ασυλία από ποινική δίωξη για πράξεις του αξιώματός τους.

Πηγή: skai.gr

Ο Τραμπ αρνείται τις κατηγορίες ότι άσκησε πιέσεις σε αξιωματούχους να ανατρέψουν τα εκλογικά αποτελέσματα, διέδιδε εν γνώσει του ψέματα για εκλογική νοθεία και επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την εισβολή στο Καπιτώλιο για να καθυστερήσει την επίσημη ανακοίνωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.Πάντως, φαίνεται απίθανο η υπόθεση - και άλλες ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει ο Τραμπ - να φτάσει στο δικαστήριο πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, που ασκήθηκε από τον ειδικό εισαγγελέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Τζακ Σμιθ, αφήνει σε ισχύ τα τέσσερα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο Τραμπ: συνωμοσία για εξαπάτηση των ΗΠΑ, συνωμοσία για παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας, απόπειρα παρεμπόδισης επίσημης διαδικασίας και συνωμοσία κατά δικαιωμάτων.Αλλά αυτά σχετίζονται τώρα με το καθεστώς του Τραμπ ως υποψηφίου, παρά ως εν ενεργεία προέδρου.Ο Τραμπ είχε δηλώσειΣε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε ότι το νέο κατηγορητήριο ήταν «μια προσπάθεια να αναστηθεί ένα "νεκρό" κυνήγι μαγισσών» και να «αποσπαστεί η προσοχή του αμερικανικού λαού» από τις φετινές εκλογές. Ζήτησε να «απορριφθεί ΑΜΕΣΑ».Το επιτελείο του δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχολιασμό. Ωστόσο, μια πηγή κοντά στη νομική ομάδα του είπε στο CBS News, τον εταίρο του BBC στις ΗΠΑ, ότι το δεύτερο κατηγορητήριο «δεν ήταν έκπληξη». «Δεν αλλάζει τη θέση μας ότι πιστεύουμε ότι η υπόθεση του Σμιθ είναι εσφαλμένη και πρέπει να απορριφθεί».Το νέο έγγραφο με το κατηγορητήριο - το οποίο μειώθηκε από 45 σε 36 σελίδες - επεξεργάζεται εκ νέου τη φρασεολογία των καταγγελιών για να απαντήσει στην απόφαση του περασμένου μήνα για την προεδρική ασυλία από το Ανώτατο Δικαστήριο.- και όχι ως πρόεδρος - όταν ανέλαβε το υποτιθέμενο σχέδιο να επηρεάσει τις εκλογές.Αλλού το κείμενο αναφέρεται σε μήνυση που υπέβαλε η εκστρατεία του Τραμπ στην πολιτεία της Τζόρτζια. Στο προηγούμενο έγγραφο αναγραφόταν ότι η μήνυση «κατατέθηκε στο όνομά του», αλλά το επικαιροποιημένο κατηγορητήριο λέει ότι «κατατέθηκε υπό την ιδιότητά του ως υποψήφιου προέδρου».Το νέο κατηγορητήριο αφαίρεσε επίσης την κατηγορία ότι ο Τραμπ επιχείρησε να πιέσει τους αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης να εργαστούν για να ανατρέψουν την ήττα του. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η οδηγία Τραμπ προς τους δικαστικούς λειτουργούς δεν ήταν παράνομη.Πάντως, το νέο κατηγορητήριο αφήνει σε ισχύ αρκετές βασικές κατηγορίες εναντίον του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης αυτής ότι προσπάθησε να πείσει τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να μην ανακηρύξει επίσημα πρόεδρο τον Μπάιντεν.Η πηγή του CBS News κοντά στη νομική ομάδα του Τραμπ είπε ότι οι δικηγόροι του τέως προέδρου θα ζητήσουν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν για την υπόθεση. Είπαν ότι αυτό πιθανότατα θα καθυστερούσε την έναρξη της δίκης εάν ο δικαστής συμφωνήσει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.