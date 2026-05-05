Αρχηγός Μικτού Επιτελείου: Πάνω από 10 ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις μετά την εκεχειρία

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε αμερικανικές δυνάμεις περισσότερες από 10 φορές από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ωστόσο αυτό παραμένει «κάτω από το όριο» για να επανεκκινήσουν οι ΗΠΑ πολεμικές επιχειρήσεις, δήλωσε την Τρίτη ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν.

«Από τότε που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, το Ιράν έχει ανοίξει πυρ κατά εμπορικών πλοίων εννέα φορές και έχει καταλάβει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ έχει επιτεθεί σε αμερικανικές δυνάμεις περισσότερες από 10 φορές, αλλά όλα αυτά είναι κάτω από το όριο για την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων προς το παρόν», πρόσθεσε.

«Το όριο για την επανέναρξη είναι μια πολιτική απόφαση που υπερβαίνει τον βαθμό ευθύνης μου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται αυτή τη στιγμή για χαμηλής έντασης με παρενοχλητικά πυρά. Δίνει την αίσθηση ότι το Ιράν προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει λύσεις», ανέφερε ο Κέιν.

Η κατάπαυση του πυρός παραμένει εύθραυστη, ιδιαίτερα μετά τη δήλωση του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ο οποίος είπε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «ανατίναξαν» έξι ιρανικά μικρά σκάφη στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Κούπερ δήλωσε ότι δεν θα «υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το αν η κατάπαυση του πυρός έχει λήξει ή όχι» και ότι οι ΗΠΑ ενεργούν «ακολουθώντας συγκεκριμένα τις οδηγίες του προέδρου».



Πηγή: skai.gr

