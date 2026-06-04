Ρούπερτ Έβερετ: Η ζωή-σκάνδαλο του ηθοποιού με ηρωίνη, πορνεία και διάσημους έρωτες

Ο Ρούπερτ Έβερετ έζησε μια ζωή που θα μπορούσε εύκολα να γίνει σενάριο ταινίας. Ο Βρετανός ηθοποιός, που έγινε γνωστός το 1984 μέσα από την ταινία «Another Country» και αργότερα αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό στο πλευρό της Τζούλια Ρόμπερτς και της Κάμερον Ντίαζ στην ταινία «My Best Friend's Wedding», δεν έκρυψε ποτέ τις πιο σκοτεινές και χαοτικές πλευρές του παρελθόντος του.

Σήμερα, στα 67 του χρόνια, ο Ρούπερτ Έβερετ δείχνει να έχει αφήσει πίσω του την άγρια περίοδο της ζωής του. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί πως οι ημέρες των πάρτι, των ναρκωτικών και της έντονης κοινωνικής ζωής με διάσημους φίλους όπως η Μαντόνα ανήκουν πια στο παρελθόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πλέον είναι «λιγότερο εγωιστής».

Γιος στρατιωτικού, μεγάλωσε σε προνομιούχο περιβάλλον, όμως από πολύ νωρίς έδειξε πως δεν ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο που είχαν φανταστεί για εκείνον. Στα 16 του εγκατέλειψε το αυστηρό καθολικό οικοτροφείο όπου φοιτούσε και έφυγε για το Λονδίνο, αποφασισμένος να γίνει ηθοποιός. Εκεί βρέθηκε γρήγορα σε έναν κόσμο γεμάτο καταχρήσεις, ερωτικές περιπέτειες και επιλογές που αργότερα θα περιέγραφε με απόλυτη ωμότητα.

Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την περίοδο που έκανε χρήση ηρωίνης, αλλά και για το γεγονός ότι στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με την πορνεία για να βγάλει χρήματα. Όπως έχει εξηγήσει, δεν το είχε σχεδιάσει, αλλά βρέθηκε μπροστά σε μια πρόταση που τότε του φάνηκε οικονομικά δελεαστική. Η συμπεριφορά του, πάντως, τον οδήγησε τελικά στην αποβολή από τη δραματική σχολή όπου φοιτούσε.

Παρά το χάος της προσωπικής του ζωής, η καριέρα του απογειώθηκε γρήγορα. Στα 22 του έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «Another Country», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Κόλιν Φερθ. Η συνεργασία τους, ωστόσο, εξελίχθηκε σε μια πολύχρονη κόντρα. Ο Ρούπερτ Έβερετ είχε αποκαλέσει τον Κόλιν Φερθ βαρετό, ενώ εκείνος τον είχε χαρακτηρίσει «τέρας». Οι δύο ηθοποιοί συμφιλιώθηκαν χρόνια αργότερα, όταν συνεργάστηκαν ξανά το 2002.

Rupert Everett in 'The Comfort of Strangers' (1990) pic.twitter.com/59uXucG4HG — ValleyWitch ☽ (@NINETIESWITCH) May 28, 2026

Η φήμη του Ρούπερτ Έβερετ ως ενός από τους πιο απρόβλεπτους και ειλικρινείς ηθοποιούς της Βρετανίας ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από τα απομνημονεύματά του. Στα βιβλία του δεν δίστασε να μιλήσει για διάσημα πρόσωπα, σχέσεις, προδοσίες, φόβους και δύσκολες στιγμές, χωρίς να προσπαθήσει να ωραιοποιήσει τον εαυτό του.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές ήταν οι αναφορές του στην περίοδο της επιδημίας του AIDS. Ο Ρούπερτ Έβερετ έχει περιγράψει τον τρόμο που ένιωθε τότε, βλέποντας ανθρώπους γύρω του να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν, αλλά και το στίγμα που αντιμετώπιζαν οι ομοφυλόφιλοι. Όπως έχει πει, ακόμη και άνθρωποι που σε αγαπούσαν έφταναν στο σημείο να πλένουν ξεχωριστά το πιάτο σου, από φόβο και άγνοια.

Αν και ανοιχτά ομοφυλόφιλος, ο Ρούπερτ Έβερετ είχε σχέσεις και με γυναίκες, ανάμεσά τους η Σούζαν Σάραντον και η Μπεατρίς Νταλ. Η πιο πολυσυζητημένη, όμως, ήταν η σχέση του με την Πόλα Γέιτς, ενώ εκείνη ήταν παντρεμένη με τον Μπομπ Γκέλντοφ. Ο ηθοποιός έχει παραδεχτεί πως η σχέση τους κράτησε χρόνια και πως μέσα από αυτήν γνώρισε μια εντελώς διαφορετική πλευρά της ζωής, πιο «κανονική», όπως την περιέγραψε αργότερα.

Με τη Μαντόνα, με την οποία υπήρξαν φίλοι, η σχέση του πέρασε επίσης από ένταση όταν εκείνη δυσαρεστήθηκε με όσα έγραψε για την ίδια στα απομνημονεύματά του. Ο Ρούπερτ Έβερετ έχει πει πως δεν είχε σκοπό να την πληγώσει, όμως αναγνώρισε ότι εκείνη ένιωσε πως παραβιάστηκε η ιδιωτικότητά της.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, η ζωή του έχει αλλάξει ριζικά. Ο ηθοποιός γνώρισε τον Βραζιλιάνο λογιστή Ενρίκε πριν από περίπου 16 χρόνια και οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2024, παρότι ο Ρούπερτ Έβερετ είχε στο παρελθόν εκφράσει έντονη αντίθεση στον γάμο. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Γουίλτσαϊρ, όπου ο ηθοποιός έζησε μαζί με τη μητέρα του μέχρι τον θάνατό της.

Σήμερα, ο Ρούπερτ Έβερετ περιγράφει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που έχει σχεδόν γίνει αυτό που κάποτε ήθελε να αποφύγει. Ζει στην εξοχή, βγάζει βόλτα τον σκύλο του, γράφει τα βιβλία του και παραδέχεται πως, μετά τον θάνατο των γονιών του, νιώθει ότι έχει πάρει κάτι και από τους δύο.

Πηγή: skai.gr

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