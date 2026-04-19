Ένα σύστημα επιστροφής χρημάτων για επιχειρήσεις που πλήρωσαν δασμούς, τους οποίους το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επέβαλε χωρίς συνταγματική εξουσία, τίθεται σε λειτουργία τη Δευτέρα.

Οι εισαγωγείς θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας της U.S. Customs and Border Protection (CBP), με τις επιστροφές να εκδίδονται εντός 60–90 ημερών εφόσον εγκριθούν. Η διαδικασία θα γίνει σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα σε πιο πρόσφατες πληρωμές, ενώ καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε (6-3) ότι ο Τραμπ υπερέβη τις αρμοδιότητές του επιβάλλοντας δασμούς βάσει του International Emergency Economic Powers Act. Στη συνέχεια, δικαστήριο εμπορίου έκρινε ότι οι επιχειρήσεις δικαιούνται επιστροφές.

Από τους 330.000 εισαγωγείς που πλήρωσαν περίπου 166 δισ. δολάρια, δεν είναι όλοι άμεσα επιλέξιμοι. Μέχρι τα μέσα Απριλίου, περίπου 56.000 είχαν εγγραφεί, διεκδικώντας έως 127 δισ. δολάρια με τόκους.

Η ακρίβεια στις αιτήσεις είναι κρίσιμη, καθώς λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε απορρίψεις. Ειδικοί προειδοποιούν για πιθανά τεχνικά προβλήματα κατά την έναρξη της πλατφόρμας και συνιστούν υπομονή. Οι μικρές επιχειρήσεις αναμένουν τις επιστροφές για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, αλλά οι χρόνοι επεξεργασίας προκαλούν ανησυχία.

Οι επιστροφές θα δοθούν απευθείας στις επιχειρήσεις και δεν υπάρχει υποχρέωση να αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Ωστόσο, αγωγές κατά εταιρειών όπως η Costco και η EssilorLuxottica βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καταναλωτές που πλήρωσαν δασμούς μέσω εταιρειών όπως η FedEx και η UPS ενδέχεται να δουν επιστροφές, καθώς οι εταιρείες αυτές σχεδιάζουν να αποδώσουν τα ποσά μόλις τα λάβουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.