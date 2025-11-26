Για τον Matt Hassett, ιδρυτή της μάρκας Loftie για την ευεξία στον ύπνο, με έδρα τη Νέα Υόρκη, η έντονη εορταστική περίοδος τον κρατούσε πάντα σε εγρήγορση.

Αλλά αυτή τη φορά, τα πράγματα έχουν γίνει χαοτικά, καθώς οι δασμοί στην Κίνα, από όπου η Loftie προμηθεύεται τις λάμπες ανατολής ηλίου και τα ξυπνητήρια, διατάραξαν την αλυσίδα εφοδιασμού, σημειώνει το Reuters.

«Ήταν πολύ δύσκολο να προετοιμαστούμε. Έχουμε πουλήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων -πιθανότατα έχουμε περίπου το 10% του αποθέματος που χρειαζόμαστε», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Oι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε προϊόντα από την Κίνα, έχει αναγκάσει μικρές επιχειρήσεις όπως η Loftie να επιλέξουν μεταξύ της πληρωμής υψηλών δασμών ή της εύρεσης νέων προμηθευτών με ακόμη υψηλότερο κόστος.

Καθυστερήσεις στις παραγγελίες, χαμηλά τα αποθέματα

Όταν ο Τραμπ απείλησε με δασμούς έως και 180% στις κινεζικές εισαγωγές στα μέσα Απριλίου, ο Hassett διερεύνησε τη μεταφορά της παραγωγής στην Ταϊλάνδη, όπου οι δασμοί ήταν χαμηλότεροι.

Αλλά όταν οι δασμοί στην Κίνα μειώθηκαν αργότερα στο 20%, τα εναλλακτικά εργοστάσια με 20% υψηλότερο κόστος παραγωγής αποδείχθηκαν πιο δαπανηρά από τους δασμούς.

Τελικά, ο Hassett συνέχισε με τον Κινέζο κατασκευαστή του. Αλλά η αναταραχή καθυστέρησε τις παραγγελίες, αφήνοντάς τον με έλλειψη αποθεμάτων ενόψει της πιο πολυσύχναστης περιόδου αγορών του έτους.

Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος συνήθως αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των ετήσιων κερδών των λιανοπωλητών των ΗΠΑ.

Άλλοι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων αγωνίζονται επίσης να εξισορροπήσουν τα αποθέματα και τις αλλαγές στις προμήθειες, διακινδυνεύοντας χαμηλά αποθέματα σε αποθήκες και ράφια κατά τη διάρκεια της Black Friday.

Η Lo & Sons, με έδρα το Μπρούκλιν, η οποία πουλάει ταξιδιωτικές τσάντες και αξεσουάρ στο διαδίκτυο, εξέτασε έως και οκτώ εργοστάσια μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Καμπότζης, πριν επιστρέψει στον μακροχρόνιο προμηθευτή της στην Κίνα.

«Εκτός από το ότι μας κόστισε ένα σωρό σε πληρωμές δασμών, η αβεβαιότητα μας εμπόδισε να κάνουμε παραγγελίες αγοράς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής Ντέρεκ Λο. «Τώρα έχουμε χαμηλότερο από το ιδανικό απόθεμα».

Οι μεγάλες εταιρείες απορροφούν τους κραδασμούς

Οι μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης, όπως η Walmart και η Costco, μπορούν να απορροφήσουν τις αναταράξεις στην προσφορά αξιοποιώντας την κλίμακα πιο εύκολα από τις μικρότερες εταιρείες.

Τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους για τους μικρούς λιανοπωλητές με συνολικό ενεργητικό μικρότερο από 50 εκατομμύρια δολάρια έχουν υποχωρήσει στο -20,7%, σύμφωνα με τον πάροχο επιχειρηματικών αναλύσεων RapidRatings, αφήνοντας το 36% αυτών σε υψηλό κίνδυνο πτώχευσης σε σύγκριση με το 12% των μεγάλων λιανοπωλητών.

«Για πρώτη φορά από την πανδημία, το μέσο κέρδος έχει μειωθεί σε αρνητικό έδαφος... επηρεάζοντας δυσανάλογα τις μικρότερες εταιρείες που δεν διαθέτουν την κλίμακα και τους πόρους για να απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις», δήλωσε ο James Gellert, εκτελεστικός πρόεδρος της RapidRatings.

Πηγή: skai.gr

