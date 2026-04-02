Οι δασμοί Τραμπ αυξάνουν το κόστος ζωής στις ΗΠΑ

Ένα χρόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε μια σαρωτική επίθεση επιβολής δασμών, η στρατηγική πίσω από τα μέτρα αυτά δεν αποδίδει, σύμφωνα με την ειδικό στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ Λάουρα φον Ντάνιελς.

«Για τους καταναλωτές και τις περισσότερες επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δασμοί αυξάνουν τα κόστη», δήλωσε αυτή η πολιτική επιστήμονας του γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Θεμάτων Ασφαλείας (SWP).

«Μαζί με τη μεγάλη άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι δασμοί ωθούν επίσης και πάλι προς τα πάνω τον πληθωρισμό».

Λίγα πράγματα έχουν απομείνει από την υπόσχεση του Τραμπ να μειώσει το κόστος ζωής, δήλωσε η φον Ντάνιελς. Μια άλλη ανεκπλήρωτη υπόσχεση ήταν ότι οι δασμοί θα δημιουργούσαν υψηλά επιπρόσθετα έσοδα ώστε να βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ διεύρυνε το δημοσιονομικό έλλειμμα μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισής του», δήλωσε η φον Ντάνιελς προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν και πιθανή περαιτέρω στρατιωτική δράση απειλούν επίσης να δημιουργήσουν επιπρόσθετες τρύπες στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ίδια υποστήριξε ότι την κύρια ζημιά στην οικονομία των ΗΠΑ προκαλεί η αβεβαιότητα που δημιουργούν στην αγορά οι πολιτικές του Τραμπ. «Ο Τραμπ δημιούργησε όλα τα προβλήματα ο ίδιος, χωρίς λόγο», τόνισε.

Στις 2 Απριλίου 2025, την αποκαλούμενη «Ημέρα της Απελευθέρωσης», ο Τραμπ ανακοίνωσε υψηλούς ειδικούς δασμούς σε αγαθά από πολυάριθμες χώρες. Η επιθετική δασμολογική πολιτική αποτελεί βασικό συστατικό της δεύτερης θητείας του στην αμερικανική προεδρία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει έκτοτε αποφανθεί ότι πολλοί από τους δασμούς είναι παράνομοι με τη σημερινή μορφή τους. Όμως η φον Ντάνιελς δήλωσε πως η απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου ήταν μόνο μια αναποδιά στη δασμολογική πολιτική του Τραμπ και δεν πρόκειται να τον σταματήσει.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Τραμπ επέβαλε άλλους δασμούς αμέσως μετά τη δικαστική απόφαση. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει ήδη νέα εμπορικά μέτρα, πρόσθεσε η Λάουρα φον Ντάνιελς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

