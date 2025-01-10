Φυλάκιση 15 ετών ζητούν οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ για τον Μπομπ Μενέντεζ, του άλλοτε ισχυρού Δημοκρατικού Γερουσιαστή του Νιού Τζέρσει, μετά την καταδίκη του για διαφθορά.

Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Μενέντεζ καταδικάστηκε για δωροδοκία, εκβιασμό και για το γεγονός ότι ενήργησε ως ξένος πράκτορας της Αιγύπτου μετά από την ετυμηγορία ενόρκων για την υπόθεση των 13 ράβδων χρυσού, των σχεδόν 500.000 δολαρίων σε μετρητά και ενός πολυτελούς αυτοκινήτου που κατασχέθηκαν στο σπίτι του.

«Η συμπεριφορά του Μενέντεζ είναι ίσως πιο σοβαρή από αυτή για την οποία έχει καταδικαστεί οποιοσδήποτε άλλος γερουσιαστής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψαν οι εισαγγελείς την Πέμπτη σε μια σύσταση πριν από την καταδίκη του στις 29 Ιανουαρίου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον Μενέντεζ και για τις 16 κατηγορίες μετά από μια δίμηνη δίκη στην οποία οι εισαγγελείς είπαν ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του για να προστατεύσει τους επιχειρηματίες και να προωθήσει τα συμφέροντα της Αιγύπτου. Ο Μενέντεζ, ο οποίος ασκεί έφεση για την καταδίκη του, κατηγορεί τη σύζυγό του, Ναντίν, ότι δέχτηκε δώρα εν αγνοία του.

Οι ένορκοι καταδίκασαν επίσης τους επιχειρηματίες Φρεντ Ντάιμπες και Γουάελ Χάνα. Οι εισαγγελείς συνέστησαν ποινή φυλάκισης 9 ετών για τον Ντάιμπες και 10 ετών για τον Χάνα.

Ο Μενέντεζ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, είναι ο μόνος αξιωματούχος που καταδικάστηκε ότι υπηρέτησε ως ξένος πράκτορας ενώ ήταν στην εξουσία, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι ενέργειές του «συνιστούν μια εξαιρετική προσπάθεια, στα ανώτατα επίπεδα του νομοθετικού κλάδου, να διαφθείρουν τις βασικές κυριαρχικές εξουσίες του έθνους σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις και την επιβολή του νόμου», έγραψαν οι εισαγγελείς.

Πηγή: skai.gr

