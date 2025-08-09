Ένοπλος σκότωσε χθες έναν αστυνομικό κοντά στην έδρα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Ατλάντα των ΗΠΑ, πριν εντοπιστεί νεκρός στο σημείο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επίθεση με πυροβόλο όπλο συνέβη πριν από τις 17.00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), κοντά στο συγκρότημα των CDC και ένα φαρμακείο, όπως διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας στην Ατλάντα Ντάριν Σίρμπαουμ.

Ο ύποπτος, που πιθανόν έδρασε μόνος του σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε νεκρός στον δεύτερο όροφο ενός φαρμακείου, έχοντας υποκύψει σε τραύματα από σφαίρα, τα οποία πιθανόν τα προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

«Ο δράστης είναι νεκρός και κανένας πολίτης δεν σκοτώθηκε από σφαίρες σε αυτή την επίθεση», δήλωσε ο δήμαρχος της Ατλάντα Άντρι Ντίκενς σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο συγκρότημα του CDC υπήρξε ανταλλαγή πολλών πυρών. Ενενήντα δύο παιδιά ενός παιδικού σταθμού στο συγκρότημα αυτό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους σε γειτονικό σχολείο.

Ο δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έγινε γνωστή, πίστευε ότι η ασθένειά του είχε προκληθεί από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, όπως μετέδωσε το CNN και ανέφερε η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του υπόπτου είχε ενημερώσει χθες το πρωί τις αρχές ότι ο γιος του έχει τάσεις αυτοκτονίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας δεν θέλησε να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση της έρευνας εάν ο ύποπτος είχε θέσει στόχο τα CDC λόγω του εμβολίου για τον κορονοϊό.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε στην επίθεση, ο Ντέιβιντ Ρόουζ, ήταν 33 ετών, πατέρας δύο παιδιών και αφήνει πίσω του την έγκυο σύζυγό του και δύο παιδιά, σύμφωνα με την αστυνομία.

