Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, ενόψει της επερχόμενης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πως η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, τονίζοντας πως «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Αναφορικά με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες στην κυβέρνηση Τραμπ μια ριζοσπαστική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, απαιτώντας σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο και πίεση για παγκόσμια αναγνώριση των αξιώσεών του σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα ο Πούτιν φέρεται να είπε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον οποίον συναντήθηκε στη Μόσχα, ότι θα συμφωνούσε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία δεχόταν να αποσύρει τις δυνάμεις της από όλη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας. Η Ρωσία θα έλεγχε τότε το Ντόνετσκ, το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014 και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως ρωσικό έδαφος.

Η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να έχει σχεδιαστεί εν μέρει για να αυξήσει την εσωτερική πίεση στον Ζελένσκι, καθώς πολλοί Ουκρανοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά αντιτίθενται επίσης στην παράδοση μεγάλων τμημάτων του εδάφους. Η πρόταση θα μπορούσε τώρα να μετατοπίσει την πίεση στο Κίεβο για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τη Μόσχα να θέλει να αποφύγει νέες αμερικανικές κυρώσεις.

