ΗΠΑ: Έκκληση Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θεωρεί πως είναι αναπόφευκτη η χερσαία εισβολή του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

«Είναι ώρα για κατάπαυση του πυρός» είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στη Ρεχόμποθ Μπιτς του Ντέλαγουερ.

Ερωτήθηκε επίσης εάν οι ΗΠΑ θα απαντούσαν σε ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες.

Νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν είχε χαρακτηρίσει απονομή δικαιοσύνης την εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη Βηρυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

