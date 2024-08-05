Ο κυκλώνας Ντέμπι έφθασε στη Φλόριντα- Απειλή για καταστροφικές πλημμύρες

Ο κυκλώνας Ντέμπι έφθασε σήμερα το πρωί στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, οι οποίες προειδοποιούν για πιθανές «καταστροφικές πλημμύρες» σε ορισμένες περιοχές.

Ο Debby έφθασε στην περιοχή ως κυκλώνας κατηγορίας 1 στην πεντάβαθμη κλίμακα, κοντά στο Στάινχατσι, μια μικρή πόλη με πληθυσμό 1000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Φλόριντας, στην πλευρά του Κόλπου του Μεξικού.

«Είδαμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της Φλόριντας», δήλωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις. «Και δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει, όταν περνάει η καταιγίδα. Υπάρχει μια απειλή, μια μόνιμη απειλή τις επόμενες ημέρες».

«Μέχρι στιγμής, περίπου 143.000 κάτοικοι της Φλόριντας δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα», συμπλήρωσε ο ίδιος, διαβεβαιώνοντας πως συνεργεία βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση όσο το δυνατόν συντομότερα.

Στις 08.00 το πρωί τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας), οι άνεμοι που συνόδευαν τον κυκλώνα έπνεαν σε ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Οι «ενδεχομένως ιστορικές» βροχοπτώσεις που θα προκαλέσει ο κυκλώνας «θα έχουν πιθανόν ως αποτέλεσμα καταστροφικές πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές», προειδοποίησε.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διασχίσουν το βόρειο τμήμα της Φλόριντας σήμερα, κατόπιν να κατευθυνθούν το νότια τμήμα της Τζόρτζιας, προτού φθάσουν στις ακτές αυτής της πολιτείας αύριο το βράδυ. Ισχυρές βροχές προβλέπονται επίσης και για τη Νότια Καρολίνα.

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα ανεμοστρόβιλων στη Φλόριντα και στη νότια Τζόρτζια σήμερα, προειδοποιεί το NHC.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, οι αρχές εξέδωσαν ήδη διαταγές εκκένωσης σε διάφορες κομητείες της Φλόριντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

