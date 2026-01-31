«Όχι στο χάος»: Τουρκία και αραβικός κόσμος καλούν σε αυτοσυγκράτηση ΗΠΑ και Ιράν

Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Ομάν και το Κατάρ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, καλώντας τις δύο πλευρές σε αυτοσυγκράτηση, καθώς ο Τραμπ απειλεί με ετοιμοπόλεμη αρμάδα και απαιτεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας (Πολέμου) Πιτ Χέγσεθ, τον απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Άραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι το μήνυμα του αραβικού κόσμου προς τις ΗΠΑ είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν με εξαιρετική προσοχή, «έχοντας επίγνωση του χάους που θα μπορούσε να προκύψει».

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, από όπου επανέλαβε ότι η χώρα του «είναι έτοιμη τόσο για διάλογο όσο και για πόλεμο».

«Η Άγκυρα εργάζεται για την αποκλιμάκωση» ανακοίνωσε το γραφείο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ υπενθυμίζει ότι αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στο εμιράτο έγιναν στόχος ιρανικών αντιποίνων μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Τραμπ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε: «Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο αμερικανός πρόεδρος επανήλθε μάλιστα στο πυρηνικό ζήτημα: «Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία για το τέλος στα πυρηνικά όπλα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social αυτή την εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει».

