ΗΠΑ: Εξήντα χρόνια μετά την ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ - Συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον

Το 1963 περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία ως την πρωτεύουσα των ΗΠΑ ζητώντας να τερματιστούν οι διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο ή την καταγωγή

Χιλιάδες Αμερικανοί θα συρρεύσουν σήμερα στην Ουάσινγκτον για να τιμήσουν την 60η επέτειο από την Πορεία προς την Ουάσινγκτον, ένα κρίσιμης σημασίας γεγονός του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα τη δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ, στο οποίο ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφώνησε τη γνωστή του ομιλία που ξεκινούσε με τη φράση «Έχω ένα όνειρο».

Το 1963 περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία ως την πρωτεύουσα των ΗΠΑ ζητώντας να τερματιστούν οι διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο ή την καταγωγή.

Η φετινή πορεία, που διοργανώνεται από την National Association for the Advancement of Colored People και άλλες οργανώσεις προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, θα πραγματοποιηθεί στο Λίνκολν Μεμόριαλ.

Η Κίμπερλι Κρένσο, εκτελεστική διευθύντρια του African American Policy Forum, δήλωσε ότι η επέτειος τιμάται σε μια βαθιά ανησυχητική περίοδο για τη χώρα.

«Η ίδια η ιστορία που τιμά η πορεία όχι μόνο αμφισβητείται, αλλά και διαστρεβλώνεται», τόνισε η Κρένσο αναφερόμενη στην απαγόρευση που έχουν επιβάλει οι αρχές κάποιων πολιτειών σε βιβλία ή μαθήματα που αφορούν την ιστορία του ρατσισμού στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των σημερινών ομιλητών θα είναι ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, ο γιος του Κινγκ, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο Γ’, η εγγονή του Γιολάντα Ρενέ Κινγκ και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα συναντηθούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τους διοργανωτές της πορείας για να τιμήσουν τη συνά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.