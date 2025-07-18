Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ένα «φρικτό περιστατικό» όπως χαρακτηρίστηκε σε κέντρο εκπαίδευσης του Τμήματος Σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το NBC γύρω στις 7:30 π.μ τοπική ώρα σημειώθηκε έκρηξη στο κέντρο εκπαίδευσης της Ακαδημίας Biscailuz Center στο ανατολικό Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, τα τρία θύματα ήταν αστυνομικοί και η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που μια ομάδα πυροτεχνουργών μετακινούσε εκρηκτικά.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι έγραψε στο X: «Μόλις μίλησα με την @USAttyEssayli για αυτό που φαίνεται να είναι ένα φρικτό περιστατικό που σκότωσε τουλάχιστον τρεις σε μια εγκατάσταση εκπαίδευσης αστυνομικών στο Λος Άντζελες.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορές μας βρίσκονται στο σημείο και εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα» ανέφερε.

Αεροφωτογραφίες από το τοπικό κανάλι KABC-TV υποδηλώνουν ότι η έκρηξη συνέβη σε ένα πάρκινγκ γεμάτο με περιπολικά του σερίφη και φορτηγά.

BREAKING: Explosion rocks Los Angeles County Sheriff's Department facility in LA — at least 3 killed. pic.twitter.com/s8eHI4BPiM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 18, 2025

Η γενική εισαγγελέας δήλωσε σε μεταγενέστερη ανάρτηση ότι πράκτορες του FBI βρίσκονται επίσης «επί τόπου για να προφέρουν την υποστήριξή τους».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε για το περιστατικό, ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X.

«Το Γραφείο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Κυβερνήτη βρίσκεται σε επαφή με το Τμήμα του Σερίφη και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ έχει προσφέρει πλήρη κρατική βοήθεια», πρόσθεσε.

Στα πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι KTLA φαίνεται ένας άνθρωπος που φορά την ειδική στολή των πυροτεχνουργών να κινείται κοντά σε ένα φορτηγό που ενδέχεται να περιέχει εκρηκτικά και οι δυνάμεις ασφαλείας το έχουν καλύψει με μια μεγάλη τέντα.

«Οι σκέψεις όλων» των κατοίκων του Λος Άντζελες «στρέφονται σε όσους επλήγησαν από αυτήν την έκρηξη», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η δήμαρχος Κάρεν Μπας, αναφέροντας ότι στο σημείο βρίσκονται ερευνητές «ειδικοί στους εμπρησμούς» και μια «ομάδα πυροτεχνουργών».

Σύμφωνα με την LAT, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα κατά την εκπαίδευση αστυνομικών στο Λος Άντζελες. Τουλάχιστον τέσσερις πυρκαγιές σημειώθηκαν σε νταλίκες όπου οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται στα πυροβόλα όπλα, τα τελευταία 12 χρόνια.

Οι τοπικές αρχές θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

