Δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια επέβαλαν επίσης χθες Τρίτη «μπλόκο» έστω και προσωρινά στις ταχείες απελάσεις μεταναστών, με έναν δικαστή να συγκρίνει τις τακτικές απέλασης της αμερικανικής κυβέρνησης με βάρβαρα γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Alvin Hellerstein, παρέτεινε κατά δύο εβδομάδες μια εντολή που απαιτούσε από τους αξιωματούχους που εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης να δώσουν στα άτομα που έχουν γίνει στόχος με σκοπό να απελαθούν μια ειδοποίηση και μια ευκαιρία για ακρόαση.

Θα αποφασίσει επίσης εάν θα επιβάλει περισσότερους μακροπρόθεσμους περιορισμούς στη χρήση του νόμου εν καιρώ πολέμου.

Συγκεκριμένα, ο Hellerstein κατηγόρησε την Τρίτη την αμερικανική κυβέρνηση για δραστικές και αντιαμερικανικές μεθόδους απέλασης.

«Δεν είναι Ιερά Εξέταση, δεν είναι μεσαιωνικοί χρόνοι», είπε. «Αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Στο Κολοράντο, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Charlotte N. Sweeney, αποδέχθηκε το αίτημα της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών να μπλοκάρει προσωρινά τις απελάσεις από την περιφέρειά της και ζήτησε από την κυβέρνηση να παράσχει ειδοποίηση 21 ημερών σε άτομα που κρίνονται ότι μπορούν να απελαθούν βάσει του νόμου. Κατά τη γνώμη της, η Sweeney είπε ότι η ειδοποίηση «πρέπει να είναι γραμμένη σε γλώσσα που κατανοεί το άτομο» και να ενημερώνει το άτομο για το δικαίωμά του σε δικαστική επανεξέταση και να συμβουλευτεί τον δικηγόρο του σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης να τους εξαναγκάσει να φύγουν από τη χώρα.

Η χρήση του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών από την κυβέρνηση Τραμπ για την επιτάχυνση των απελάσεων βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νομικής μάχης εβδομάδων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εμπόδισε την κυβέρνηση νωρίς το πρωί του Σαββάτου από την απέλαση φερόμενων μελών συμμοριών της Βενεζουέλας. Στις καταθέσεις του σε πολλά δικαστήρια την Παρασκευή, το ACLU είχε σημειώσει ότι άνδρες της Βενεζουέλας σε κέντρο κράτησης στο Βόρειο Τέξας έλαβαν ειδοποιήσεις στα αγγλικά που έλεγαν ότι είχαν «αποφασιστεί ότι είναι εχθρός» και ότι θα απελαθούν.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο στην αμερικανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τον νόμο εν καιρώ πολέμου για να απελάσει φερόμενα μέλη συμμοριών στη Βενεζουέλα, αλλά είπε ότι οι κρατούμενοι πρέπει να ειδοποιηθούν και να έχουν την ευκαιρία να αμφισβητήσουν τις απελάσεις τους. Το δικαστήριο ωστόσο, δεν έχει εξετάσει εάν η κυβέρνηση έχει την εξουσία να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο νόμο δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

