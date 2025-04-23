Πώς ο Φραγκίσκος, ο 2ος γηραιότερος Πάπας στη σύγχρονη ιστορία, συγκρίνεται με τους προκατόχους του

Ο Πάπας Φραγκίσκος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, ήταν ο δεύτερος γηραιότερος ποντίφικας στη σύγχρονη ιστορία, μετά τον Πάπα Λέοντα ΙΓ', ο οποίος πέθανε το 1903, σε ηλικία 93 ετών.

Γεννημένος στο Μπουένος Άιρες στις 17 Δεκεμβρίου 1936, ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο εξελέγη Πάπας το 2013, σε ηλικία 76 ετών. Ο Φραγκίσκος βρισκόταν στο ανώτατο αξίωμα της καθολικής εκκλησίας για 12 χρόνια.

Ωστόσο, οι ποντίφικες δεν ξεκινούσαν πάντα την παποσύνη τους τόσο αργά στη ζωή τους. Τόσο ο Φραγκίσκος όσο και ο προκάτοχός του, Βενέδικτος ΙΣΤ', είχαν περάσει τα 70 έτη, όταν εξελέγησαν.

Ο Ιωάννης Παύλος Β’ ήταν 58 ετών όταν εξελέγη Πάπας το 1978. Ο νεότερος τα τελευταία 600 χρόνια ήταν ο Πάπας Λέων Ι, ο οποίος ήταν μόλις 38 ετών όταν εξελέγη το 1513.

Από το 1900, τα 67 ήταν ο μέσος όρος ηλικίας των Παπών όταν εκλέγονται και τα 78 ο μέσος όρος ηλικίας στο τέλος της παποσύνης τους.

Ο Φραγκίσκος υπέφερε για χρόνια με προβλήματα υγείας. Εισήχθη στο νοσοκομείο Agostino Gemelli της Ρώμης με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος στις 14 Φεβρουαρίου. Λίγες ημέρες μετά, το Βατικανό αποκάλυψε ότι ο Πάπας είχε διπλή πνευμονία. Αυτή ήταν η τέταρτη νοσηλεία του από τότε που εξελέγη το 2013.

Ο Φραγκίσκος επιβεβαίωσε το 2022 στην ισπανική εφημερίδα ABC ότι, λίγο μετά την εκλογή του ως ποντίφικα το 2013, έγραψε επιστολή παραίτησης σε περίπτωση που τα ιατρικά προβλήματα τον εμπόδιζαν να ασκήσει τα καθήκοντά του: «Την υπέγραψα και τους το είπα: 'Σε περίπτωση αδυναμίας λόγω ιατρικών προβλημάτων ή οτιδήποτε άλλο, εδώ είναι η παραίτησή μου'».

Ο Βενέδικτος ήταν 78 ετών όταν ξεκίνησε την παποσύνη του και ήταν γηραιότερος Πάπας που είχε εκλεγεί από το 1730.

Το 2013, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ με την παραίτησή του. Επικαλούμενος προβλήματα με την υγεία του, δήλωσε: «Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δυνάμεις μου, λόγω προχωρημένης ηλικίας, δεν είναι πλέον κατάλληλες για την επαρκή άσκηση της πετρίνειας διακονίας», μια αναφορά στον Άγιο Πέτρο, τον πρώτο Πάπα.

Στα 85 του χρόνια, ο Βενέδικτος ήταν ο πρώτος που παραιτήθηκε από τον παπισμό από το 1406.

«Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός (στην ηλικία) από το πρωτόκολλο ή από κάποιον νόμο», δήλωσε ο Αντρές Μπελτράμο, ανώτερος παρατηρητής του Βατικανού. «Το μόνο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι, σύμφωνα με την παράδοση, οι Πάπες επιλέγονται μεταξύ των εκλεκτών καρδιναλίων και οι εκλεκτοί καρδινάλιοι, σύμφωνα με έγγραφο του Πάπα Παύλου ΣΤ', είναι καρδινάλιοι κάτω των 80 ετών».

Μετά τον θάνατο του Πάπα δρομολογείται μια ιεροτελεστία. Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες περιλαμβάνουν δημόσια προβολή, κηδεία, περίοδο πένθους και, τελικά, ένα κονκλάβιο για την επιλογή ενός νέου Πάπα και τον καθορισμό της κατεύθυνσης της εκκλησίας.

