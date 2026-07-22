Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. στην Αττικη λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί διαταγή η οποία ενεργοποιεί το 3ο Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, για την περιοχή αρμοδιότητας της Γ.Α.Δ.Α καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 5 – Κατάσταση Συναγερμού).

Για τον λόγο αυτό διατάχθηκε η πλήρης κινητοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού και των απαιτούμενων δυνάμεων, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών, καθώς και την εφαρμογή των απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλση και λοιπές προστατευόμενες περιοχές.

Αναλυτικά το σύνολο δυνάμεων:

- 06:00–14:00

54 περιπολικά

- 14:00–22:00

55 περιπολικά + 5 ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

- 22:00–06:00

55 περιπολικά

Δ.Α. Αθηνών 9

Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής. 22

Δ.Α. Δυτικής Αττικής 12

Δ.Α. Πειραιώς 4

Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής 8

Σύνολο 55

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, διατίθενται επιπλέον αποκλειστικές εποχούμενες περιπολίες, με ορισμό ανώτερου αξιωματικού για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, προβλέπεται διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας προς δασικές περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις, ορισμός αξιωματικών συνδέσμων με την Πυροσβεστική και τους Ο.Τ.Α., αναπροσαρμογή των περιπολιών σε κρίσιμες περιοχές και ενημέρωση πολιτών, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνωτών, αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Επιπλέον, διατίθενται ομάδες ασφαλείας για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων και τη συλλογή πληροφοριών.

Επιπλέον, όλες οι πεζές και εποχούμενες περιπολίες εντείνουν την επιτήρηση σε δάση, άλση, αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους του Υμηττού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων επέμβασης, απομακρύνονται ελεύθεροι κατασκηνωτές όπου απαιτείται, δίνονται οδηγίες αυτοπροστασίας στο προσωπικό, όλες οι νυχτερινές εποχούμενες περιπολίες κινούνται με προειδοποιητικό φάρο προκειμένου να γίνονται αντιληπτοί από τους πολίτες και κάθε συμβάν αναφέρεται άμεσα στα αρμόδια επιχειρησιακά κέντρα. Παράλληλα, σε περίπτωση προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις συνδράμουν άμεσα στην υλοποίησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.