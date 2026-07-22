Τουρκία - PKK: Είναι εφικτή η ειρήνη μετά από δεκαετίες σύγκρουσης; Τα εμπόδια, οι διαπραγματεύσεις και ο ρόλος του Οτσαλάν

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τη συμβολική τελετή αφοπλισμού του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), κατά την οποία μέλη της οργάνωσης έκαψαν συμβολικά δημόσια τα όπλα τους, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ορόσημο στην προσπάθεια τερματισμού μιας σύγκρουσης δεκαετιών μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του κουρδικού αντάρτικου.



Παρότι οι συνομιλίες μεταξύ της Άγκυρας και του PKK εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες απόπειρες, η παρούσα ειρηνευτική διαδικασία διαθέτει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει σε αποτέλεσμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Deutsche Welle.

Το PKK, το οποίο έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη αρκετές χώρες, ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 ότι θα τερματίσει τη δράση του «υπό την ονομασία PKK», σηματοδοτώντας το τέλος μιας ένοπλης εξέγερσης που διήρκεσε δεκαετίες και κόστισε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερες από 40 χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.

Στις 11 Ιουλίου 2025, περίπου 30 αντάρτες του PKK στο βόρειο Ιράκ προχώρησαν στη συμβολική καταστροφή των όπλων τους, σε μια τελετή αφοπλισμού που είχε έντονο συμβολισμό για την έναρξη της νέας περιόδου.

Silahsızlanma Tek Başına Barış Getirmez:

Silahsızlanma Tek Başına Barış Getirmez: Türkiye'nin İhtiyacı Kapsamlı Bir Çözüm Yasasıdır!

Açıklamanın tam metni: https://t.co/lSLLwG04gM pic.twitter.com/BaxNLN09a2 — İHD Genel Merkezi (@ihdgenelmerkez) July 21, 2026

Αποτίμηση της ειρηνευτικής διαδικασίας

Στις 11 Ιουλίου του 2026, ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πανεπιστημιακοί και πολιτικοί συγκεντρώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας όπου κυριαρχεί ο κουρδικός πληθυσμός, προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του PKK.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη δημοτική αρχή του Ντιγιάρμπακιρ και την Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHD).

Ο συμπρόεδρος της οργάνωσης, δικηγόρος Τζιχάν Αϊντίν (Cihan Aydin), πρότεινε η 11η Ιουλίου να καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα μνήμης.

Όπως υποστήριξε, μια ισχυρή κουλτούρα συλλογικής μνήμης συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παρελθόντος και λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι σε νέες συγκρούσεις.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει νομική διευθέτηση για όλους όσοι επηρεάζονται από τη διαδικασία ειρήνευσης, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στην Τουρκία από το 1999.

Ο καθοριστικός ρόλος του Οτσαλάν

Για δεκαετίες ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν αντιμετωπιζόταν από την τουρκική πολιτεία αποκλειστικά ως τρομοκράτης. Σήμερα, ωστόσο, ο 77χρονος θεωρείται το πρόσωπο-κλειδί της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Τον Φεβρουάριο του 2025 απηύθυνε δημόσια έκκληση προς το PKK να εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα και να καταθέσει τα όπλα, προτροπή στην οποία ανταποκρίθηκε η ηγεσία της οργάνωσης.

Οι διαπραγματεύσεις και οι προτάσεις της τουρκικής Βουλής

Μετά την έναρξη της νέας διαδικασίας, η τουρκική Εθνοσυνέλευση συγκρότησε ειδική επιτροπή, η οποία άκουσε τις απόψεις περίπου 140 εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγγενείς στρατιωτών, βετεράνοι και συγγενείς κρατουμένων.

Η επιτροπή εισηγήθηκε σειρά μεταρρυθμίσεων με στόχο την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κοινωνική επανένταξη πρώην μελών του PKK που αποκηρύσσουν τη βία και η επιβεβαίωση από τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι η οργάνωση έχει πράγματι εγκαταλείψει τον οπλισμό της.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται επίσης οι όροι επιστροφής ή πιθανής ποινικής μεταχείρισης πρώην ανταρτών, καθώς και η πιθανή ένταξή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Από την πλευρά τους, οι Κούρδοι ζητούν την αποφυλάκιση του Οτσαλάν αλλά και άλλων πολιτικών κρατουμένων.

Οι «κόκκινες γραμμές» των δύο πλευρών

Η κυβέρνηση της Τουρκίας απορρίπτει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο γενικής αμνηστίας, αφήνοντας ανοικτό μόνο το ενδεχόμενο περιορισμένων μέτρων επιείκειας. Παράλληλα, δεν έχει αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση σχετικά με το μέλλον του Οτσαλάν.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) εμφανίζεται να υιοθετεί πιο μετριοπαθή στάση.

Ο επικεφαλής του γραφείου του γερμανικού Ιδρύματος Friedrich Naumann στην Κωνσταντινούπολη, Αρέτ Ντεμιρτζί (Aret Demirci), εκτιμά ότι η μέχρι σήμερα πρόοδος μπορεί να χαρακτηριστεί «συγκρατημένα θετική».

Κατά τον ίδιο, η συμβολική καταστροφή των όπλων από το PKK αποτέλεσε ένα «ιστορικό σημείο καμπής», επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, η διαδικασία αυτή δεν κατέρρευσε στα πρώτα της στάδια.

Προειδοποιεί όμως ότι τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα παραμένουν ουσιαστικά άλυτα.

Η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει τον πλήρη αφοπλισμό του PKK πριν από οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη, ενώ η κουρδική πλευρά απαιτεί πρώτα συγκεκριμένες πολιτικές και νομικές εγγυήσεις.

Όπως σημειώνει, η διαφορά αυτή στις προσδοκίες των δύο πλευρών ενδέχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση τους επόμενους μήνες.

Το νέο μήνυμα του Οτσαλάν

Ύστερα από συνάντηση αντιπροσωπείας του φιλοκουρδικού κόμματος DEM με τον Οτσαλάν και άλλους κρατούμενους στις αρχές της εβδομάδας, το κόμμα δημοσιοποίησε δήλωση του ιστορικού ηγέτη του PKK.

Σε αυτήν επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας σαφούς νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει την πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι:

«Η κουρδοτουρκική συμμαχία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του κοινού μέλλοντος της Ανατολίας.»



Την ίδια στιγμή, αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο συνιδρυτής του PKK Ντουράν Καλκάν, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή τη φορά η διαδικασία δύσκολα θα αποτύχει, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες προηγούμενων ετών.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τα δεδομένα

Πολλοί αναλυτές συμμερίζονται αυτή την εκτίμηση.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ, το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι πολιτικές αλλαγές στη Συρία, έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας για την Τουρκία.

Η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από εκείνη της περιόδου 2013-2015, όταν οι ανεπίσημες επαφές που είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2009 μεταξύ των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και του PKK μετατράπηκαν σε επίσημες διαπραγματεύσεις.

Τον Μάρτιο του 2013 ο Οτσαλάν είχε επίσης ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως τελικά κατέρρευσε.

Σύμφωνα με τον Ντεμιρτζί, οι σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις ωθούν και τις δύο πλευρές προς τη συνέχιση του διαλόγου.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας.

Για την Άγκυρα, η βελτίωση των σχέσεων με τους Κούρδους στο εσωτερικό της χώρας ενισχύει τη διαπραγματευτική της θέση απέναντι στους Κούρδους της Συρίας και του Ιράκ.

Παράλληλα, έχει μεταβληθεί και η θέση του ίδιου του PKK.



Στο παρελθόν, οι τουρκικές αρχές εξέφραζαν ανησυχία ότι μέλη της οργάνωσης θα μπορούσαν να ενταχθούν σε κουρδικές ένοπλες ομάδες στο Ιράν.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου, κουρδικές οργανώσεις της Συρίας που θεωρούνταν συνδεδεμένες με το PKK και υποστηρίζονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ασκούσαν σχεδόν αυτόνομο έλεγχο σε μεγάλες περιοχές κατά μήκος των τουρκικών συνόρων, γεγονός που προκαλούσε έντονες ανησυχίες στην Άγκυρα.

Σήμερα, όμως, οι κουρδικές δυνάμεις της Συρίας έχουν αναγκαστεί να συμβιβαστούν με τη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού και δεν διατηρούν πλέον τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών.

Η ειρήνη δεν θα κριθεί μόνο από τον αφοπλισμό

Ο Αρέτ Ντεμιρτζί υποστηρίζει ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας δεν θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τον τερματισμό της ένοπλης βίας.

Καθοριστικής σημασίας θα είναι η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου που θα περιλαμβάνει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση του κράτους δικαίου και αντιμετώπιση των ευρύτερων ζητημάτων που αφορούν την κουρδική ταυτότητα μέσα στην Τουρκία.

Όπως επισημαίνει, όσο συνεχίζονται οι συλλήψεις πολιτικών της αντιπολίτευσης, η απομάκρυνση εκλεγμένων Κούρδων δημάρχων από τα καθήκοντά τους και οι περιορισμοί στις πολιτικές ελευθερίες, ο τερματισμός της ένοπλης σύγκρουσης από μόνος του δεν αρκεί για να διασφαλίσει μια πραγματικά βιώσιμη ειρήνη.



«Αυτή ακριβώς η αντίφαση διαμορφώνει σήμερα τη δημόσια συζήτηση στην Τουρκία και καθιστά τη διαδικασία ταυτόχρονα ιστορική αλλά και εξαιρετικά εύθραυστη», τονίζει.

Τέλος, επισημαίνει ότι σημαντικό πρόβλημα παραμένει και η έλλειψη διαφάνειας.

«Υπάρχουν ελάχιστες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται. Αυτό δυσχεραίνει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης από την κοινωνία απέναντι στην ειρηνευτική διαδικασία», καταλήγει.



Πηγή: skai.gr

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