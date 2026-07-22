Τον συνολικό αριθμό διορισμών και την τελική κατανομή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2026-27, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 5.487 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των διορισμών μόνιμου προσωπικού έχει ως εξής:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403

Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910

Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470

Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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