Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνόδου των επικεφαλής της διπλωματίας του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

«Η συνάντηση θα είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. Είναι καλό να κάνουμε ερωτήσεις και να λαμβάνουμε απαντήσεις», είπε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης στο περιθώριο μιας συνάντησης των ΥΠΕΞ. Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν το ουκρανικό και η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ουκρανικό

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εμπόδισε την ικανότητα της Ρωσίας και των ΗΠΑ να βρουν σημεία συμφωνίας σε άλλα θέματα, τόνισε από πλευράς του ο Μάρκο Ρούμπιο από τη Μανίλα, τασσόμενος υπέρ του διαλόγου.



«Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό για τη Ρωσία αν αυτό τελείωνε… Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές και πρόθυμες να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στον τερματισμό αυτού του πολέμου» σημείωσε.



«Εμείς και η Ρωσία είμαστε οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικά εξοπλισμένες χώρες στον πλανήτη. Το να μην μιλήσουμε θα ήταν απερίσκεπτο και ανεύθυνο για εμάς… Πρέπει να έχουμε σχέση με τη ρωσική κυβέρνηση» επέμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.



«Το κουβανικό καθεστώς έχει περάσει χρόνια αποσταθεροποιώντας την περιοχή» ανέφερε πάντως για τον σύμμαχο του Κρεμλίνου.

Μέση Ανατολή

«Οι Χούθι απείλησαν την παγκόσμια ναυτιλία στο παρελθόν... Αυτή δεν είναι μια νέα απειλή. Το Ιράν βρίσκεται από πίσω. Το Ιράν είναι ο ταραχοποιός» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.



Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης με το Ιράν αναγνωρίζει στην Τεχεράνη εξουσία στο Στενό του Ορμούζ. «Το Μνημόνιο Κατανόησης δεν τούς δίνει το δικαίωμα να εκτοξεύουν πυραύλους προς εμπορικά πλοία» είπε.



«Η Κίνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υποστηρίζει καμία χρέωση ή περιορισμούς στην παγκόσμια ναυτιλία μέσω διεθνών πλωτών οδών. Μια τέτοια δήλωση από μια χώρα όπως η Κίνα είναι σημαντική» επισήμανε.



«Έχουμε ενθαρρύνει τη Συρία να επικεντρωθεί στις δικές της εσωτερικές προκλήσεις» ξεκαθάρισε εξάλλου, αρνούμενος ότι οι ΗΠΑ θέλουν να εμπλέξουν τη Συρία στην καταπολέμηση της Χεζμπολάχ, κάτι για το οποίο αντιδρά το Ισραήλ.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι συζήτησε επί μακρόν, στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι, σχετικά με ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες που σχεδιάζει ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή: skai.gr

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