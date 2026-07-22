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Η αποστολή του Παναθηναϊκού για Πάκσι - Μέσα ο Φαν Ντρόνγκελεν

Δείτε ποιες είναι οι επιλογές του Νίστρουπ για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην νέα σεζόν

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Παναθηναϊκός

Η πρώτη αποστολή του Παναθηναϊκού για επίσημο παιχνίδι με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του είναι γεγονός.

Οι πράσινοι έκαναν γνωστά τα ονόματα των παικτών του που συμπεριέλαβε ο Δανός τεχνικός και θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Πάκσι.

Στην αποστολή είναι ο Φαν Ντρόνγκελεν του οποίου η εκκρεμότητα με τη δήλωσή του στη λίστα λύθηκε και θα είναι παρών στο ματς. Εκτός είναι ο Καλάμπρια ο οποίος είναι τραυματίας και ο Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι λίγο πίσω από άποψη φυσικής κατάστασης.

Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ
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