Οι 55 ομοσπονδίες - μέλη της UEFA ψήφισαν υπέρ του μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εφόσον η FIFA προχωρήσει στο σχέδιό της να πουλήσει μερίδια στις διοργανώσεις της σε ιδιώτες επενδυτές.

Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη, με αφορμή την πρόταση που ανακοίνωσε η FIFA την περασμένη Τρίτη.

Η UEFA είχε ήδη καταστήσει σαφή την αντίθεσή της, δημοσιεύοντας δύο ιδιαίτερα επικριτικές ανακοινώσεις σχετικά με τα σχέδια της FIFA, και αυτή η έντονη αντίδραση επιβεβαιώθηκε πλέον και επίσημα.

Το μποϊκοτάζ θα αφορά όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Θα τεθεί σε ισχύ εάν οι προτάσεις του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, εγκριθούν από τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Η πρώτη δοκιμασία αυτής της στάσης αναμένεται τον Οκτώβριο, όταν είναι προγραμματισμένα τα πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

Πηγή: skai.gr

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