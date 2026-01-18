Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετά από όσα ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.
«Αν υπάρχουν δυσκολίες και στερήσεις στη ζωή του αγαπητού λαού του Ιράν, ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η μακροχρόνια εχθρότητα και οι απάνθρωπες κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των συμμάχων της», σημειώνει σε ανάρτηση στο X ο Πεζεσκιάν.
«Η επίθεση κατά του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του ιρανικού έθνους».
اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریمهای غیرانسانی دولت امریکا و همپیمانان اوست.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026
تعرض به رهبری معظم کشورمان بهمنزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است.
