Οργή Πεζεσκιάν κατά Τραμπ: «Επίθεση κατά του Ανωτάτου Ηγέτη μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του Ιράν»

Ο Ιρανός πρόεδρος κάνει λόγο για «μακροχρόνια εχθρότητα» και »«απάνθρωπες κυρώσεις» της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των συμμάχων της κατά του λαού του

Πεζεσκιάν

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετά από όσα ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

«Αν υπάρχουν δυσκολίες και στερήσεις στη ζωή του αγαπητού λαού του Ιράν, ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η μακροχρόνια εχθρότητα και οι απάνθρωπες κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των συμμάχων της», σημειώνει σε ανάρτηση στο X ο Πεζεσκιάν.

«Η επίθεση κατά του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του ιρανικού έθνους».

