Η Μαρία ξύπνησε το πρωί αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την προεδρία. Άρπαξε ένα ξυράφι και άρχισε να ξυρίζει το κεφάλι της, ενώ κατέγραψε τη διαδικασία και τη δημοσίευσε στο TikTok.

«Παραιτούμαι από την Αμερική», είπε καθώς προσπαθούσε να ξυρίσει τα μαλλιά της μέχρι που τα παράτησε, άρπαξε ένα ψαλίδι και άρχισε να τα κόβει σε κομμάτια. «Γ@... το να είμαστε όλα όσα θέλει η πατριαρχία να είμαστε, γιατί προφανώς δεν δίνουν δεκάρα για εμάς», συνέχισε στο βίντεο διάρκειας τρεισήμισι λεπτών, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. «Αν είσαι άντρας, δεν θα σου μιλήσω. Θα προωθήσω το κίνημα 4B από εδώ και πέρα».

Αλλά τι εννοούσε με το «κίνημα 4B»; Η εκλογή του Τραμπ προκάλεσε ένα κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κίνημα 4B γεννήθηκε στη Νότια Κορέα και υποστηρίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να αποκηρύξουν εντελώς τους άνδρες. Η Μαρία - @girl_dumphim στο TikTok - εξήγησε στο βίντεό της: «Γυναίκες, σταματήστε να βγαίνετε με άντρες. Σταματήστε να κάνετε σεξ με άνδρες. Σταματήστε να μιλάτε με άνδρες. Χωρίστε τους συζύγους σας, αφήστε τους φίλους σας! Δεν δίνουν δεκάρα για εσάς».

Από το βράδυ των εκλογών, οι αναζητήσεις για το «κίνημα 4B» στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτοξευθεί κατά 4.000%! Οι πέντε πολιτείες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον - Ουάσινγκτον, Κολοράντο, Βερμόντ, Μινεσότα και Μέιν - είναι όλες προπύργια των Δημοκρατικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι προοδευτικές γυναίκες, απογοητευμένες από την ήττα της Κάμαλα Χάρις, οδηγούν… το καράβι. Η TikToker Maria, για παράδειγμα, ζει στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το βίντεό της.

Για τη Χάρις και πολλούς από τους υποστηρικτές της, τα δικαιώματα των γυναικών βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτών των εκλογών. Ωστόσο, οι γυναίκες κατέληξαν να κλίνουν προς το μέρος του Τραμπ, παρά τη μισογυνιστική ρητορική του και το γεγονός ότι ήταν υπεύθυνος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Ιούνιο του 2022 να ανατρέψει το ομοσπονδιακό δικαίωμα στην άμβλωση.

Για πολλές προοδευτικές γυναίκες, η νίκη του Τραμπ, μαζί με την αποτυχία των δημοψηφισμάτων για το δικαίωμα στην άμβλωση στη Φλόριντα, τη Νεμπράσκα και τη Νότια Ντακότα, αποτελεί απειλή για τις ελευθερίες τους. Ενώ ο Τραμπ έχει εκφράσει την υποστήριξή του στις πολιτείες που νομοθετούν τα δικαιώματα των αμβλώσεων, φοβούνται μια ομοσπονδιακή απαγόρευση των αμβλώσεων ή τουλάχιστον έναν πανεθνικό νόμο που θα τις περιορίζει στις 15 εβδομάδες, όπως έχει προτείνει στο παρελθόν. Η ανησυχία τους επιτείνεται από το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση και κατηγορείται για βιασμό.

Σε απάντηση, πολλοί στρέφονται στο κίνημα 4B. Η TikToker @rabbitsandtea δημοσίευσε: «Κάνω το χρέος μου ως Αμερικανίδα γυναίκα χωρίζοντας με τον Ρεπουμπλικανό φίλο μου και συμμετέχοντας επίσημα στο κίνημα 4B». Η ανάρτησή της έγινε γρήγορα «viral», συγκεντρώνοντας πάνω από εκατ. προβολές.

Το κίνημα 4B

Το κίνημα 4B, εμπνευσμένο από παγκόσμια φεμινιστικά κινήματα όπως το #MeToo, ξεκίνησε στη Νότια Κορέα το 2019 εν μέσω διαμαρτυριών κατά των βαθιά ριζωμένων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και της μισογυνιστικής κουλτούρας της χώρας. Το κίνημα απέκτησε δυναμική κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2021, όταν ο συντηρητικός υποψήφιος Yoon Suk-Yeol έκανε εκστρατεία για την κατάργηση του Υπουργείου Ισότητας των Φύλων και Οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι ο σεξισμός δεν υφίσταται στη χώρα.

Η Νότια Κορέα έχει, επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα και το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο, με τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας να κάνουν κατά μέσο όρο λιγότερο από ένα παιδί, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2023. Το «4B» αναφέρεται σε τέσσερις βασικές απορρίψεις: τον ετεροφυλόφιλο γάμο (bihon στα κορεατικά), την απόκτηση παιδιών (bichulsan), το να βγαίνεις με άνδρες (biyeonae) και να έχεις σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους (bisekseu).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συζητήσεις σχετικά με το κίνημα 4B δεν περιορίστηκαν στο TikTok, με τους χρήστες να το υποστηρίζουν και σε άλλες πλατφόρμες όπως το X, το Instagram, το Reddit ή το Facebook. «Κυρίες μου, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το κίνημα 4B όπως οι γυναίκες στη Νότια Κορέα και να δώσουμε στην Αμερική μια σοβαρά και απότομη μείωση του ποσοστού γεννήσεων: όχι γάμος, όχι γέννηση, όχι ραντεβού με άνδρες, όχι σεξ με άνδρες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους άντρες να γελάσουν τελευταίοι, πρέπει να αντεπιτεθούμε», αναφέρει μια ανάρτηση στο X.

Reminder that the 4B movement, and the separatist movement in general, isn't just about avoiding men—it's also about supporting and investing in women. Seek out relationships with women, women-owned businesses, women-made media, etc; surround yourself with women and our culture. https://t.co/hjTsfiYW6b — Edie V. (@rusticfem) November 6, 2024

Παρόλο που το κίνημα 4B έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση και δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, ιδίως καθώς νεαρές γυναίκες σε όλο τον κόσμο το ανακάλυψαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει σχετικά μικρό εκτός της Νότιας Κορέας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κίνημα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αντίδραση στην εκλογή του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.