ΗΠΑ: "Απίστευτα ανησυχητικό" ότι το Ισραήλ μπορεί να χρησιμοποίησε αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την Τετάρτη "απίστευτα ανησυχητικές" τις πληροφορίες της εφημερίδας New York Times, σύμφωνα με τις οποίες ο ισραηλινός στρατός φέρεται να χρησιμοποίησε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινη ασπίδα στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, μονάδες του ισραηλινού στρατού που αναπτύχθηκαν σε πέντε πόλεις του παλαιστινιακού εδάφους ανάγκασαν αμάχους να πραγματοποιήσουν εργασίες όπως έρευνα για εντοπισμό εκρηκτικών ή ανίχνευση μέσα στις σήραγγες της Χαμάς, με στόχο την προστασία των στρατιωτών.

"Εάν τα γεγονότα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο είναι ακριβή, είναι εντελώς απαράδεκτα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου.

"Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρησιμοποίηση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες. Αυτό θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση όχι μόνο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αλλά και του κώδικα συμπεριφοράς του ίδιου του ισραηλινού στρατού", τόνισε.

Ο εκπρόσωπος μίλησε για έρευνα που είναι σε εξέλιξη στις τάξεις του ισραηλινού στρατού.

"Ακόμα κι αν γίνει έρευνα, εάν διαπιστώσουν παραβιάσεις, οι άνθρωποι πρέπει να λογοδοτήσουν, και αυτοί πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι πρακτικές δεν θα επαναληφθούν", τόνισε.

Η New York Times επικαλείται συγκεκριμένα έναν έφηβο, τότε 17 ετών, ο οποίος δήλωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες τον είχαν αναγκάσει να περπατήσει ενώ φορούσε χειροπέδες μπροστά τους για να ψάξει για εκρηκτικά, πριν αφεθεί ελεύθερος χωρίς να απαγγελθεί καμιά κατηγορία σε βάρος του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία τους για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα και τη μεταχείριση των αμάχων από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρησή του πριν από έναν χρόνο σε απάντηση για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς.

Οι δηλώσεις αυτές σπάνια έχουν κάποιες συνέπειες, αν και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πάγωσε ένα φορτίο από τα όπλα δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποστέλλονται στο Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατηγορούν από την πλευρά τους τη Χαμάς, ότι χρησιμοποίησε τους αμάχους στη Γάζα ως ανθρώπινη ασπίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.