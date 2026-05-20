Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απήγγειλαν κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί κλιμάκωση της πίεσης της Ουάσινγκτον προς την κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις για πολιτική αλλαγή στην Κούβα, όπου οι κομμουνιστές των αδελφών Κάστρο βρίσκονται στην εξουσία από την επανάσταση του 1959 υπό τον Φιντέλ Κάστρο.

Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα χρήσης του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Τραμπ για τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων, εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ιστορικά, η απαγγελία κατηγοριών από τις ΗΠΑ κατά ξένων ηγετών αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, υπογραμμίζει το Reuters.



Πηγή: skai.gr

