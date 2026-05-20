Δύο αστυνομικοί που υπερασπίστηκαν το Καπιτώλιο των ΗΠΑ κατά την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου 2021 κατέθεσαν αγωγή κατά του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), επιδιώκοντας να μπλοκάρουν το νέο ταμείο "lawfare" ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δημιούργησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό να αποζημιώσει συμμάχους του Τραμπ οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα εισαγγελικής αυθαιρεσίας.

«Στην πιο απροκάλυπτη πράξη προεδρικής διαφθοράς αυτού του αιώνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε ένα “μαύρο ταμείο” ύψους 1,776 δισ. δολαρίων από χρήματα των φορολογουμένων για να χρηματοδοτήσει τους εξεγερμένους και τις παραστρατιωτικές ομάδες που διαπράττουν βία στο όνομά του», αναφέρει η αγωγή που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον.

«Το ταμείο, που φέρει την ονομασία “Anti-Weaponization Fund”, είναι παράνομο», υποστηρίζει η αγωγή.

«Καμία νομοθεσία δεν εξουσιοδοτεί τη δημιουργία του, ο διακανονισμός στον οποίο βασίζεται αποτελεί διεφθαρμένη απάτη και ο σχεδιασμός του παραβιάζει το Σύνταγμα και την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Οι δύο ενάγοντες είναι ο πρώην αστυνομικός του Καπιτωλίου, Χάρι Νταν, και ο εν ενεργεία αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Ντάνιελ Χότζες. Εκτός από τον Τραμπ, στην αγωγή κατονομάζονται ως εναγόμενοι ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Οι Νταν και Χότζες βρίσκονταν στο Καπιτώλιο όταν αυτό καταλήφθηκε από όχλο υποστηρικτών του Τραμπ, διακόπτοντας την κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου που είχε συγκληθεί για να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) επί του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Μπλανς δημιούργησε το ταμείο στο πλαίσιο διακανονισμού αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων που είχαν καταθέσει ο Τραμπ, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του και ο Όμιλος Τραμπ κατά της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (IRS), σχετικά με τη διαρροή φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ από υπάλληλο της IRS.

Ο Μπλανς υπήρξε στο παρελθόν συνήγορος υπεράσπισης του Τραμπ σε ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ταμείο θα «παρέχει μια συστηματική διαδικασία εξέτασης και αποκατάστασης αξιώσεων ατόμων που υπέστησαν πολιτική στοχοποίηση και “lawfare”».

Οι όροι "weaponization" και "lawfare" χρησιμοποιούνται συχνά από συμμάχους του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων κατηγορουμένων για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, δικηγόρων και συμβούλων του, καθώς και άλλων προσώπων που βρέθηκαν στο στόχαστρο ερευνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτειακών εισαγγελέων σχετικά με τους ψευδείς ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές του 2020 μέσω εκτεταμένης εκλογικής νοθείας.

Πηγή: skai.gr

