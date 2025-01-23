Ένας άνδρας που είχε ταμπουρωθεί σε ένα διαμέρισμα πυροβόλησε και τραυμάτισε επτά αστυνομικούς στην Πολιτεία του Τέξας, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι αυτό, στο Σαν Αντόνιο, αφού τους ειδοποίησαν ότι κάποιος σχεδίαζε να αυτοκτονήσει, το βράδυ της Τετάρτης, ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Ουίλιαμ ΜακΜάνους.

Ο άνδρας, που βρέθηκε νεκρός μετά την επίθεση στους αστυνομικούς, είχε κλειστεί επί ώρες στο σπίτι. «Ο πρώτος αστυνομικός που έφτασε τραυματίστηκε από σφαίρες, όπως και οι επόμενοι έξι», πρόσθεσε ο ΜακΜάνους σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν ο ύποπτος έβαλε τέλος στη ζωή του ή αν τον σκότωσαν οι αστυνομικοί.

Τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί εισήχθησαν για νοσηλεία αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι ανταλλαγές πυρών έχουν γίνει ανησυχητικά συνηθισμένο φαινόμενο στις ΗΠΑ, όπου τα πυροβόλα όπλα είναι περισσότερα από τους κατοίκους. Από την 1η Ιανουαρίου τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε 16 ανταλλαγές πυρών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

