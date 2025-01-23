Ένας έφηβος συνελήφθη σήμερα στις Βρυξέλλες, καθώς φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση σε ένα τζαμί και όπλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι του, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της βελγικής πρωτεύουσας.

Ο ύποπτος είναι 14 ετών και πιστεύεται ότι ήταν «συμπαθών» της ακροδεξιάς. Στην ανακοίνωση της εισαγγελίας αναφέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση σε ένα τζαμί στις 24 Ιανουαρίου, την ημέρα της προσευχής για τους μουσουλμάνους.

Η εισαγγελία εξήγησε ότι ενημερώθηκε την Τετάρτη για τις προθέσεις του εφήβου και έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε έρευνα στο σπίτι του σήμερα τα ξημερώματα. Κατασχέθηκαν «όπλα και ψηφιακό υλικό», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Πάουλ Φαν Τίγκσελτ, μιλώντας στο κοινοβούλιο, αποκάλυψε ότι ο ύποπτος «προφανώς ήταν ακροδεξιών τάσεων» και σχολίασε ότι οι νέοι που ριζοσπαστικοποιούνται στο διαδίκτυο αποτελούν «εφιάλτη» για τις διωκτικές αρχές.

«Η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης αυτών των νέων εκτυλίσσεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν», είπε, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι υποβάλλονται σε «πλύση εγκεφάλου» μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στην τελευταία έκθεσή της, στα μέσα Ιανουαρίου, η βελγική υπηρεσία πληροφοριών (Sûreté de l'Etat) ανέφερε ότι περίπου το ένα τρίτο των προσώπων που εμπλέκονται σε υποθέσεις τρομοκρατίας είναι κάτω των 18 ετών. «Μεταξύ 2022-24, σχεδόν το ένα τρίτο των προσώπων που σχεδίαζαν επιθέσεις ήταν κάτω των 18 ετών. Η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησής τους στο διαδίκτυο είναι αστραπιαία», ανέφερε σε αυτήν την έκθεση.

Σήμερα, η Ocam, η βελγική υπηρεσία εκτίμησης του τρομοκρατικού κινδύνου, παρακολουθεί περίπου 600 άτομα που θεωρούνται «εξτρεμιστικά στοιχεία». Οι περισσότεροι πρόσκεινται σε τζιχαντιστικές οργανώσεις, όπως πολλοί θεωρούνται ύποπτοι λόγω των δεσμών τους με ακροδεξιές ομάδες. Με βάση την καταμέτρηση της Ocam, που δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων, ήταν περίπου 60 άτομα στα τέλη του 2022.

Η εισαγγελία ζήτησε να οδηγηθεί ο 14χρονος σε ένα κέντρο κράτησης ανηλίκων και τον κατηγορεί για «προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

